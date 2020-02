Waterschap Rivierenland vervangt 500 bomen in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De komende weken vervangt Waterschap Rivierenland zo'n 500 zieke en dode bomen langs polderwegen in Vijfheerenlanden. Door te rooien en te herplanten, verjongt de laanbeplanting, karakteristiek in het veenweidegebied.

Als wegbeheerder is het waterschap al enkele jaren bezig om het bomenbestand van duizenden exemplaren te verjongen. Oude bomen moeten worden vervangen, omdat ze gebrekkig en onveilig worden. In Vijfheerenlanden kampen bomen met stamrot, afsterving en essentaksterfte. Met de kap vermijdt het waterschap onveilige situaties.

Enkele bekende wegen waar vele bomen gebreken vertonen, zijn de Oude rijksweg in Lexmond, het Lakerveld naar Zederik, de Huibertweg bij Overheicop en de Lange Schenkel / Nieuwe Geer bij Nieuwland.

Herplant: streekeigen

Herplant van bomen vindt komend najaar plaats met streekeigen soorten, die tegelijk bijdragen aan de biodiversiteit. Zo wordt de landschappelijke waarde en groenstructuur in Vijfheerenlanden behouden voor de toekomst. Als een nieuwe boom niet op dezelfde locatie kan komen, wordt met de gemeente bepaald welke landschappelijke laanstructuren versterking krijgen.

Het waterschap is als wegbeheerder in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden verantwoordelijk voor het groen langs de polderwegen in het buitengebied. In totaal zijn dit ruim 50.000 bomen.

bron: persbericht waterschap Rivierenland