Leerlingen Wellantcollege bakken voor Peru

OTTOLAND • Leerlingen van Wellantcollege De Bossekamp hebben appeltaartjes en boterkoeken gebakken voor het goede doel.

Zaterdag 8 februari worden de baksels verkocht op de Perudag in De Bogerd aan de A88 in Ottoland. De opbrengst gaat naar Brazos Abiertos, een stichting die opkomt voor gezinnen in de armste wijken van de stad Lima in Peru.