MEERKERK • Met een grote schaar verrichte wethouder Huib Zevenhuizen donderdagochtend de officiële opening van de nieuwe Plus Kiosk in Meerkerk.

Het Raadhuisplein is daarmee een nieuwe winkel rijker, in het pand waar voorheen een slager gevestigd was. Een win-winsituatie voor Frans Versteeg van de naastgelegen Plus supermarkt. "Het aanbod in Meerkerk wordt door de komst van de kiosk completer en het serviceniveau in de supermarkt wordt beter, daarnaast hebben we leegstand kunnen voorkomen op de plek van de voormalige slager."

"Er worden in de detailhandel weinig nieuwe winkels geopend", stelde wethouder Zevenhuizen voorafgaand aan de openingshandeling. "Daarom is het mooi dat er in Meerkerk er hiermee één bijkomt. Ik zie hier alleen maar trotse gezichten en dat is volledig terecht."