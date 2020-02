Julia Kooyman: Een jaar naar ... Vietnam (7)

ALBLASSERWAARD • De in Molenaarsgraaf geboren en getogen Julia Kooyman is onlangs vertrokken naar Vietnam om daar rond te reizen én haar bedrijf Marketing met PIT vanuit dit Aziatische land te runnen. Voor de site van Het Kontakt houdt ze maandelijks een blog bij. Dit is de zevende aflevering.

"Hello! Where are you from"? Twee middelbare Taiwanese mannen komen aanlopen met een grote glimlach op hun gezicht, gekleed in hikingschoenen op het keurig geplaveide wandelpad. Scott en ik staan op een uitzichtpunt naar een prachtige turquoise groene blauwe rivier te kijken omlijst met een bebost gebergte op de achtergrond. Alsof de natuur in een Instagram-filter gegoten is, zo prachtig ziet het eruit.

Of Scott en ik nu in een verlaten natuurgebied staan of verloren in de 7-Eleven supermarkt naar drie soorten yoghurt in het Chinees kijken, overal worden we spontaan aangesproken. Zelfs als ik hardloop door de vele parken die Taipei rijk is, word ik aangemoedigd met een glimlach en gaan er duimpjes omhoog alsof ik meedoe aan de Dam tot Damloop. Ik ben ondertussen gewend aan de Aziatische gastvrijheid van Vietnam en Thailand, maar Taiwan overtreft al mijn verwachtingen.

Reisbestemming

Waarom dacht ik niet eerder aan Taiwan als reisbestemming? Als mensen voor het eerst overwegen naar Azië te reizen, komt Japan of Thailand snel naar boven drijven. Het psychologische principe erachter is simpel - sociale invloed van de omgeving. We denken dat we een vakantie boeken, onafhankelijk van wat anderen doen.

Onderzoek wijst echter uit dat veel mensen zich ongemerkt laten beïnvloeden door waar vrienden zijn geweest of wat ze aan kiekjes op Facebook of Instagram voorbij zien komen. Daarom spreek je vaak collega's en vrienden die allemaal naar hetzelfde land op vakantie gaan.

Perfecte plaats

Taiwan staat (nog) niet in de top 10-lijstjes om naartoe te reizen, maar het is de perfecte plaats om Azië te leren kennen. Budgetvriendelijker dan Japan, maar net zo georganiseerd en schoon. De Lonely Planet bekroonde Taiwan tot het geheime foodie wonderland.

Niet gek met een historie van Portugese, Nederlandse, Spaanse, Japanse en Chinese invloeden. Van watertandende dumplings, romige Beef Noodles-soep tot de zoete Black Pearl Bubble Tea (thee, melk en tapioca balletjes). Daarbij kan je hier gewoon googelen, openlijk leren over de eeuwenoude Chinese cultuur en is het hele land bereikbaar met de sneltrein.

Coronavirus

Het geeft mij een inkijkje hoe grote broer China had kunnen zijn, als het communisme daar niet had gewonnen. Taiwan is namelijk de democratische versie van China. Al vecht Taiwan sinds kort niet alleen tegen de politieke druk, maar ook het Coronavirus. Best even schrikken, zo'n virus. Al lijkt Taiwan zijn grote broer beter te kennen dan menig ander land. Zo blokkeerde het land toeristen vanuit China al voor het Chinese Nieuwe Jaar aanbrak.

Wat wij in het dagelijkse leven merken van het Coronavirus? Niets anders dan dat écht iedereen nu een masker draagt in het openbaar. Stiekem voelde we ons in de metro ietwat ongemakkelijk om als enige geen masker te dragen. Dus sinds kort kan je ons spotten met een chirurgisch masker in het openbaar vervoer. Zijn we toch net zo gevoelig voor de sociale druk van de omgeving als ieder ander.