Bedrijfsbezoek bij Montapacking in Gorinchem

GORINCHEM • Vrijdagmorgen 14 februari vanaf 09.00 uur is ondernemers netwerk OC-G te gast bij Montapacking aan het Papland 16 in Gorinchem.

Vanuit tien vestigingen werken ruim 500 medewerkers aan de complete afhandeling van pakketjes van vele webshops. Precies zoals de webshop het vraagt en de klant het wil.

Vanaf ongeveer 10.00 uur neemt directeur en eigenaar Edwin van der Ham bezoekers mee in de opzet, uitbouw van het bedrijf. Tijdens een rondleiding krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen.

Tijdens een enorme brand werd vorig jaar de vestiging in Molenaarsgraaf met alle voorraden (ruim 400.000 artikelen) van 60 webwinkels is de as gelegd. Dit zal ongetwijfeld ter sprake komen tijdens de rondleiding.

De inloop is vanaf 09.00 uur. De bijeenkomst duurt tot 12.00 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties, winkeliers, horecaondernemers en bedrijven uit Gorinchem, de Alblasserwaard en omstreken. Gratis toegangsbewijzen kunnen gereserveerd worden via www.oc-g.nl/montapacking.