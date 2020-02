Vijf generaties op de foto

LANGERAK/AMEIDE • Vijf generaties gingen deze week op de foto.

Op 15 januari 2020 werd Bram Nieuwenhuizen geboren. Bram is de zoon van Janneke den Daggelder en kleinzoon van Anja den Daggelder-de Zeeuw (allen woonachtig in Aalst). Samen met overgrootmoeder Nel de Zeeuw-den Hartog (Ameide) zijn ze deze week op bezoek geweest in Langerak bij de 93-jarige over-overgrootmoeder: mevrouw Den Hartog-Van der Linden. Een trotse moeder en drie trotse oma's voor de Bram.