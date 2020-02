Elektrisch laden mogelijk op De Bull Lexmond

LEXMOND • Bedrijverterrein de Bull in Lexmond heeft een elektrische laadpaal geplaatst voor zowel bezoekers van de Bull als omwonenden.

Er is contact gezocht met Blue Current, een pionier op het gebied van laadpalen voor klein en groot verbruik en samen met de firma Stravers uit Meerkerk is de eerste (dubbele) laadpaal gerealiseerd. Er is rekening gehouden met een uitbreiding naar meerdere laadpunten. Vier of zes stuks op termijn is geen probleem.

Het bedrijventerrein is in de nacht afgesloten voor onbevoegden, maar vóór de slagbomen is ook een plaats gerealiseerd waar 's nachts elektrisch getankt kan worden. Omwonenden die óp het terrein willen laden kunnen in gesprek met de eigenaar om hier toegang voor krijgen.

Indien er vragen zijn omtrent het laden van de auto, kan men de volgende websites raadplegen: www.debull.info of www.oplaadpalen.nl.