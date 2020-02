Signalerend huisbezoek voor ouderen gaat weer van start

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat weer van start met het signalerend huisbezoek voor ouderen. De gemeenteraad van Molenlanden heeft hiervoor een jaar geleden een motie aangenomen.

Gekozen is om als pilot in drie dorpen te starten: Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk en Giessenburg. De centrale coördinatie ligt in handen van Stichting Welzijn Molenlanden.

Per dorp zijn het de lokale welzijnsorganisaties die de uitvoering regelen. In Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk is dit de L. & N. Smits Stichting en in Giessenburg de Seniorenraad. Stichting Welzijn Molenlanden ondersteunt de stichtingen bij de uitvoering. Dan gaat het bijvoorbeeld om de werving en training van vrijwilligers, opstellen vrijwilligersprofiel).

In Nieuw-Lekkerland zijn de uitnodigingen inmiddels verstuurd en worden de afspraken ingepland. In Giessenburg gaat de training (van de reeds bestaande groep vrijwilligers mogelijk aangevuld met nieuwe vrijwilligers) op korte termijn van start en worden de bezoeken ingepland. Dit zal dit kwartaal plaatsvinden.

De uitvoering van de huisbezoeken vindt plaats aan de hand van het boekje 'Als ik ouder word: het leven van alledag'. Iedere oudere ontvangt dit boekje en krijgen aan de hand van vragen en verhalen inzicht in het eigen welzijn in het dagelijks leven. De vragen zijn gebaseerd op gesprekken en onderzoek naar wat ouderen bezig houdt. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder wonen, gezondheid, gevoelens, sociale contacten en meedoen. Daarnaast krijgen ouderen ook een sociale kaart mee waarop (afhankelijk van het dorp) specifieke informatie staat over de mogelijkheden van bijvoorbeeld maaltijd- en inloopvoorzieningen.

Het huisbezoek heeft naast het sociale aspect drie hoofddoelen: het vroegtijdig signaleren van knelpunten/problemen, informeren (en adviseren) en activeren (hoe ze mee kunnen blijven doen in de samenleving).

De uitkomsten van de huisbezoeken worden teruggekoppeld aan Stichting Welzijn Molenlanden. De uitkomsten van deze pilot worden medio 2020 geëvalueerd, waarna wordt bekeken op welke wijze het huisbezoek voor ouderen in andere dorpen wordt uitgerold.