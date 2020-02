Loonbedrijf Den Boer uit Goudriaan schaft AED aan

GOUDRIAAN • Mede door de aanwezigheid van Kringloop Graafstroom in hetzelfde pand als het Loonbedrijf zijn er regelmatig veel mensen op het pad op de Hoogt 1B in Goudriaan.

Dit heeft het bedrijf doen besluiten tot de aanschaf van een AED (automatische externe defibrillator). De AED hangt buiten aan het toegangshek en is dag en nacht ter beschikking voor iedereen in de omgeving. Hij is hiermee dus niet alleen nuttig voor het bedrijf en de bezoekers van de kringloop. Men wil hiermee ook bijdragen aan een betere dekking van AED's in Goudriaan. De AED is ook aangemeld bij het reanimatie oproepsysteem Harslag.Nu en de Hartstichting en staat in contact met de 112 meldkamer. Bij een hartstilstand worden burgerhulpverleners naar de AED gestuurd, er is geen code nodig om gebruik te maken van de AED.