Training gezond eten, bewegen en leven in Molenlanden

MOLENLANDEN • Inwoners van gemeente Molenlanden kunnen vanaf 19 februari weer deelnemen aan de training 'Gezond eten, bewegen en leven'.

Gedurende acht weken werken deelnemers samen met een ervaren diëtist en beweegcoach aan hun specifieke doel(en). En zetten zij de stap naar een gezonde leefstijl. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten op woensdagochtenden van 09.00 tot 11.30 uur in de Dorpskamer/Bieb van Arkel aan de Harpstraat 13 in Arkel. Deelname is gratis.

Steuntje in de rug

Het programma 'Gezond eten, bewegen en leven' is een initiatief van de gemeente Molenlanden in samenwerking met Bewegen Werkt en de GGD Zuid-Holland Zuid.

'We worden steeds ouder, maar niet per definitie gezonder', zegt Amira Shawky, coach bij Bewegen Werkt. 'Het zetten van de stap naar een gezonde leefstijl is niet altijd gemakkelijk. Denk aan stoppen met roken of meer bewegen. Iedereen die dit graag wil, maar een steuntje in de rug nodig heeft is welkom.'

Compleet programma

Deelnemers worden begeleid door een ervaren beweegcoach en diëtist. Amira: 'Door deze combinatie ontstaat een mooi en compleet programma. Belangrijk is dat mensen weer plezier krijgen in bewegen en zich bewuster worden van hun voedingspatroon. En zij van daaruit kunnen werken aan hun specifieke doel, zoals afvallen of het bouwen aan zelfvertrouwen. Maar ook is er aandacht voor bijvoorbeeld omgaan met stress.'

Gezellig leren

De training wordt voor de tweede keer aangeboden in Arkel. Amira: 'De leeftijd van de deelnemers uit de eerste groep varieerde van 43 tot 84 jaar, wat zorgde voor leuke interactie. In groepsverband bezig zijn met je gezondheid werd door iedereen positief ervaren. Je stimuleert en motiveert elkaar en daarnaast is het erg gezellig. We willen de training daarom in de loop van het jaar ook aanbieden in andere kernen van gemeente Molenlanden.'

De gratis training 'Gezond eten, leven en bewegen' bestaat uit acht bijeenkomsten, op de woensdagochtend van 09.00 tot 11.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats van 19 februari tot en met 15 april. Aanmelden kan bij Amira Shawky: amira.shawky@bewegenwerkt.nl of 06-15948002.