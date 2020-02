'Meer online fraude in Vijfheerenlanden'

VIJFHEERENLANDEN • In 2019 is het aantal geregistreerde misdrijven in gemeente Vijfheerenlanden gedaald met drie procent: van 1713 gevallen in 2018 naar 1658 vorig jaar. Daarmee wordt de dalende trend in VHL voortgezet. In 2016 werden nog 2053 misdrijven vastgesteld.

Opmerkelijk is de stijging van het aantal fraudegevallen van 193 naar 244, ongeveer 26 procent. Met name de online handel laat een opmerkelijke stijging zien van 32 procent: van 117 misdrijven naar 154.

Zwendel

"Het gaat eigenlijk om ouderwetse zwendel, maar dan via bijvoorbeeld Marktplaats", zegt burgemeester Sjors Fröhlich. Het komt ook steeds vaker voor dat criminelen hun slachtoffers geld aftroggelen met behulp van WhatsApp.

"Dan meldt een zoon zich bij zijn vader dat hij druk bezig is om een auto te kopen, maar dat hij net wat geld tekort komt. 'Help je even, pa'? Anderen laten hun werkgever weten dat ze een ander bankrekeningnummer hebben. Of hun salaris voortaan op dat nummer gestort kan worden? Het komt zo betrouwbaar over dat veel mensen toch in dat soort trucs trappen."

Trend

Het is een duidelijke trend: alle criminaliteit via internet stijgt. Zo klikken veel mensen op links in een mail die zogenaamd van hun bank komt.

"Steeds meer criminelen hebben in de gaten dat hiermee geld te verdienen valt. De politie heeft een cyberteam dat zich constant bezig houdt met dit soort gevallen."

Aangifte

Fröhlich kan zich voorstellen dat mensen zich schamen, omdat ze het slachtoffer zijn geworden van dergelijke trucs. "Toch roepen we ze op om zich bij de politie te melden."

En ook voor andere criminele activiteiten geldt: "Doe aangifte. Dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem, dan gebeurt er zeker wat met de melding."

Naast fraude stegen ook de winkeldiefstallen - 24 procent - en drugshandel - 23 procent - fors.

Laagste niveau

Het aantal geregistreerde brom- snor - en fietsdiefstallen daalde met 37 procent en kwam daarmee op het laagste niveau sinds 2016. Ook het aantal autokraken (-27%) en de wapenhandel (-28%) nam sterk af.

De cijfers in Vijfheerenlanden steken gunstig af vergeleken met de regio. In heel Midden Nederland steeg het aantal misdrijven met drie procent.

André Bijl