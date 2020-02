Voorlichting over babbeltrucs in Dorpskamer Noordeloos

NOORDELOOS • Woensdagochtend 5 februari is er in de Dorpskamer in Noordeloos een voorlichting over babbeltrucs. Diefstal door een babbeltruc komt steeds vaker voor: onbekenden bellen aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen.

Wijkagenten Tim Bakema en Gerco Gijsbers geven allerlei tips over voorkomen van inbraak in de woning, oplichting aan de deur en zakkenrollerij. Iedereen is welkom vanaf 10.00 uur in de Dorpskamer in het Noorderhuis.