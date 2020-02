Panel TipVijfheerenlanden: 'Handhaving vuurwerk onvoldoende'

VIJFHEERENLANDEN • Deelnemers aan lezerspanel TipVijfheerenlanden zijn (zeer) ontevreden over de handhaving van de afsteektijden van vuurwerk.

Het probleem doet zich vooral voor in de weken voorafgaande aan de nieuwjaarsviering.

"Het was dit jaar wel heel erg", zegt een lid van het panel. "De hele week voorafgaande aan oud en nieuw wordt er werkelijk bij nacht en ontij vuurwerk afgestoken. Slaap je net, dan gaat er om 2 uur 's nachts weer een hele zware knal." Een andere reactie: "Er wordt hier al ruim een maand van tevoren dagelijks vuurwerk afgestoken. Je ziet hier nooit iemand handhaven. Niet door de gemeente en ook niet door de politie."

Vuurwerkverbod

Van de leden van het panel die de vragenlijst hebben ingevuld van TipVijfheerernlanden oordeelt 70 procent positief tot zeer positief over een algeheel vuurwerkverbod. Van de respondenten blijkt maar liefst 36 procent veel overlast te hebben ervaren. Vooral de geluidsoverlast blijkt een grote ergernis.

Eén van de deelnemers aan de enquête vindt het totaal niet meer van deze tijd om in enkele uren zoveel vervuiling te produceren. "In enkele uren worden vele miljoenen 'de lucht in geblazen' terwijl de voedselbanken steeds meer werk krijgen om mensen eten te geven. Die tegenstelling kan echt niet meer in 2020."

Toch is het wel jammer dat de goede onder de kwaden moeten lijden, oordeelt een ander panellid. "Mensen kunnen helaas niet goed met vuurwerk omgaan en (dat) werkt excessen in de hand. Om dit te voorkomen kan het beter helemaal afgeschaft worden."

Professionele vuurwerkshows zouden volgens sommige respondenten een goed alternatief zijn voor al het geknal. "Stel een plek in waar het wel mag", stelt een deelnemer van het panel voor. "Maar geef dan wel aan dat dit de enige plek is."

Als een vuurwerkverbod helpt tegen omstandigheden zoals bij de flats in Vianen, dan moet dat volgens panelleden zeker worden overwegen. "Het illegale vuurwerk wat veel afgestoken wordt is natuurlijk al verboden, maar wordt nauwelijks gehandhaafd. Dat zou makkelijker zijn als al het vuurwerk verboden is. Wat mij betreft gaan ook de straffen rondom vuurwerk omhoog."

'Niet de oplossing'

Toch zijn er ook panelleden die vinden dat een vuurwerkverbod niet de oplossing is. "Het gaat erom dat er mensen zijn die geen respect hebben voor gezag. Daarnaast is er onvoldoende politie om een dergelijk verbod te handhaven. Eerst meer politie, dan eens zien of de problemen met vuurwerk niet ook verdwijnen."

Een vuurwerkverbod zal niet helpen, zolang er niet gehandhaafd kan worden. "Het vuurwerk waar iedereen last van heeft is illegaal vuurwerk. Dit zal blijven bij een algeheel vuurwerk verbod. Redenatie dat de politie dan sneller deze mensen kan oppakken slaat nergens op omdat de politie ze altijd op heterdaad moet betrappen. En hoe groot is die kans?"

Bovendien, vinden de tegenstanders: vuurwerk is gewoon een prachtige traditie. "Dit jaar waren wij thuis met vrienden….De vrijheid om dan steeds even naar buiten de lopen en siervuurwerk af te steken is heel leuk. Het maakt de avond afwisselend en gezellig. En hebben de kleintjes even geen zin of zijn ze moe, dan blijven ze lekker binnen."

Windmolens

Aan de leden van het panel is ook de mening gevraagd over windmolens. Voor- en tegenstanders houden elkaar aardig in evenwicht: 38 procent is voor, 32 procent tegen, 28 procent neutraal. "Hoe meer hoe beter", zegt een panellid. Een ander: "Het is een mooie techniek om relatief veel energie op te wekken."

Het is wel belangrijk waar de molens worden geplaatst. "In het Zijderveld-project komen ze te dicht bij het dorp. Bovendien: 225 meter is te hoog en landschap ontsierend." Of: "Het dient op een plaats te zijn waar mens en dier geen hinder ondervinden van de molens."

Een felle tegenstander vindt windmolens zeer landschap ontsierend. "Dit soort molens horen op zee. Doordat de overheid doelen stelt per gemeente ontstaat er een wildgroei aan initiatieven, waardoor een gemeenschap verscheurt. Gemeenten zouden eens kunnen beginnen met het laaghangende fruit: gemeenteauto's die met draaiende motor staan te knorren terwijl men bijvoorbeeld aan het straatwerk bezig is. Bewustzijn."

"Het is kortzichtig om te denken dat alle energie in onze regio zelf moet worden opgewekt", reageert een ander panellid. "Ons landschap is hier niet zo geschikt voor en er zijn betere plaatsen op de wereld waar je dit kunt neerzetten."

Bij het panelonderzoek TipVijfheerenlanden zijn in totaal 566 deelnemers geraadpleegd.

