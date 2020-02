SamenDoen is op zoek naar Maatjes

LEERDAM • Stichting SamenDoen is naarstig op zoek naar vrijwilligers voor het Maatjesproject in Leerdam en Zederik. Het Maatjesproject omvat verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Hierbij kun je denken aan taalondersteuning, eenzame burgers bezoeken, helpen bij de financiën, gaan wandelen, sporten of voor iemand boodschappen doen.

Vrijwilligerscoördinator Marianne Kats vertelt hierover: "Bij het Maatjesproject kun je zeer uiteenlopende vrijwilligerswerk doen. Van verkeersregelaar tot klusjes doen bij iemand en van chauffeur voor ritjes naar het ziekenhuis tot iemand begeleiden bij een artsbezoek. Een Maatje geeft zelf aan wat hij of zij voor de medemens wil doen. Ook hoeveel tijd zij of hij er aan wil besteden. Je hoeft echt niet iedere week beschikbaar te zijn. Ook moet er tussen de hulpvrager en Maatje een klik zijn. Want een Maatje komt bij je thuis of praat soms over zaken die zeer privé zijn."

Dit beamen Maatjes Elly de Swart en Franscis de Klerk. Beiden zijn ruim vijf jaar Maatjes maar hebben allebei een andere insteek.

Zo gaat Franscis iedere week bij een ouder dame van 90 en nog zelfstandig woont op bezoek. Ze drinken koffie, praten heerlijk bij over van alles en nog wat en sinds kort helpt Franscis bij de administratie.

Elly gaat iedere week bij een oudere heer op bezoek die in het Huis ter Leede woont. Ook zij drinkt iets met deze man, speelt soms een spelletje Rummikub of gaat een stukje met meneer wandelen.

Op de vraag waarom beide voor het Maatjes project hebben gekozen antwoordde Franscis: "Nadat ik vervroegd met pensioen ging en daardoor meer tijd kreeg en zag hoeveel ouderen eenzaam zijn, wist ik dat ik Maatje wilde worden. Het sluit goed aan bij mijn werk in de zorg dat ik tijdens mijn werkzaam leven deed. Niet alleen help je een ander, maar het geeft ook jezelf een goed gevoel."

Elly vertelt over de tijd dat zij voor haar moeder zorgde en wilde na het overlijden van haar moeder iets voor een oudere doen. "Het mooie van Maatjesvrijwilliger zijn is dat je wel zorg verleent maar niet de zorg mee naar huis neemt. Je gaat naar iemand toe. Praat met elkaar en je gaat iets doen wat je allebei leuk vindt."

Ben jij ook een 'mensenmens' en wil je iets voor een ander doen? Meld je dan aan bij Marianne Kats, 06-19363190 of mail: mkats@samendoen.expert.



door Mimi van Rossem