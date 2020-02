Ruime meerderheid voor algeheel vuurwerkverbod in Molenlanden

MOLENLANDEN • Een ruime meerderheid van de deelnemers aan de enquête van TipMolenlanden is voor een algeheel vuurwerkverbod.

41 procent van de ondervraagden staat zeer positief tegen een algeheel vuurwerkverbod en 18 procent 'gewoon' positief. Samen is dat 59 procent. In totaal 12 procent van de ondervraagden staat er neutraal in, terwijl 16 procent negatief en 13 procent zeer negatief denkt over een vuurwerkverbod.

In totaal hebben 726 respondenten van de ruim 1000 leden van het burgerpanel deelgenomen aan het onderzoek. Daarmee is het onderzoek volgens onderzoeksbureau TopOnderzoek representatief te noemen.

Geen vuurwerk

Tijdens de afgelopen jaarwisseling heeft 75% van de respondenten geen vuurwerk afgestoken. Precies de helft van de ondervraagden zou blij zijn wanneer de gemeente Molenlanden een centrale vuurwerkshow zou organiseren. 34 procent van de inwoners van Molenlanden spreekt hun voorkeur uit voor een vuurwerkshow in elke dorpskern van Molenlanden.

Als er een of meerdere vuurwerkshows georganiseerd zouden worden in de gemeente Molenlanden, dan moet dat volgens 89 procent van de deelnemers aan de online enquête gecombineerd worden met een vuurwerkverbod voor inwoners.

In navolging van de landelijke overheid, die vorige week besloot om zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden, staat 69 procent van de deelnemers aan de TipMolenlanden positief of zeer positief tegen een verbod hierop.

Argumenten

De tegenstanders van vuurwerk voeren verschillende redenen aan. Gezondheidsklachten, schade en bescherming van bange dieren worden diverse malen genoemd.

"Gezien stikstof en pfas en overig milieubeleid zeer onbegrijpelijk dat de overheid het oké vindt dat het milieu in enkele uren tijd zo extreem vervuild wordt", schrijft een van de ondervraagden. "Idiote acties tegen hulpverleners hier overigens nog buiten gelaten. Kortom: per heden stoppen met deze onzin."

Vooruitstrevende stap

En een ander schrijft: "Het zou een mooie vooruitstrevende stap zijn als er in de gemeente Molenlanden een algemeen vuurwerk verbod zou komen. De burgemeesters van de grote steden laten publiekelijk al horen dat ze vuurwerk zat zijn. Maar helaas is het wat dat geluid betreft in Molenlanden oorverdovend stil. Laten we zuinig zijn op onze prachtige Alblasserwaard en op onze mooie gemeente Molenlanden. Laten we zorgen dat onze gemeente leefbaar is, ook rond oud en nieuw. En verder, normaal gesproken mag een feest alleen gehouden worden als het te handhaven is. Maar het zogenaamde oud- en nieuwfeest is in de gemeente Molenlanden niet te handhaven: er worden steeds veel vernielingen gedaan en de gemeente heeft hoge kosten om de rommel op te ruimen."

