Stuw in Graafstroom om hoog water het hoofd te bieden

MOLENLANDEN • Met een kantelstuw in de Graafstroom wil Waterschap Rivierenland de komende jaren hoge waterstanden voorkomen ter hoogte van Molenaarsgraaf en Brandwijk. De kantelstuw komt waarschijnlijk net ten oosten van de Giessendamse Binnenvliet.

Aanleiding voor het realiseren van dit kunstwerk is de opgave om de polders achter de kades langs de Graafstroom ook bij hoogwater droog te houden. Gemeten naar de huidige normen zijn die kades nu nog te laag. Het verhogen en verbreden van de kades is echter een kostbaar en ingewikkeld project, gezien de vele huizen, de wegen op de kades en de leidingen en kabels die erin liggen.

"Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een andere oplossing", vertelt Allard Koopal, omgevingsmanager bij Waterschap Rivierenland. "Voor het deel van de Graafstroom tussen de Vuilendam en de Giessendamse Binnenvliet (de watergang richting de Middelmolen, aan de oostkant van de Graafdijk West in Molenaarsgraaf, red.) zijn we uitgekomen op een afsluitmiddel. Dit wordt waarschijnlijk een kantelstuw."

Bootjes

Bij hoog water gaat de stuw dicht, waardoor de waterstand in het oostelijke deel van de Graafstroom laag blijft. "Dit zal naar verwachting zo'n tien keer per jaar gebeuren. De rest van de tijd is de stuw open en kunnen bijvoorbeeld bootjes er gewoon doorheen varen. De stuw zelf is vijf meter breed en ligt onder water. De zijkanten waar de stuw aan vast zit, worden uitlopers van de kade en zullen wel zichtbaar zijn. Ze worden even hoog als de dijk."

Voor het westelijke deel van de Graafstroom en de Alblas is deze oplossing niet mogelijk. "Er zijn meerdere poldergemalen die hun water hierop lozen. Het is praktisch niet mogelijk om deze te verplaatsen. Delen van deze kades moeten op termijn verbeterd worden. "

Planning

Het aanpakken van de kades met bebouwing in de Alblasserwaard staat voor de periode van 2026 tot en met 2030 op de planning. Het afsluitmiddel in de Graafstroom zal er al eerder zijn. Koopal: "De planning is dat deze voor 2025 gerealiseerd zal zijn."