VHL is 'hackersdreiging' goed doorgekomen

VIJFHEERENLANDEN • "We hebben de situatie aangepakt als een crisis. We staan op scherp en alles is up to date."

Burgemeester Sjors Fröhlich is dik tevreden over de manier waarop Vijfheerenlanden de mogelijke dreiging van hackers heeft opgepakt.

D onderdagavond 16 januari kreeg de gemeente het advies van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) om een aantal digitale systemen uit te schakelen. "In december hadden we al de nodige maatregelen getroffen. Citrix liet toen weten dat er misschien iets niet goed zat. Zodoende zaten we goed met onze updates. Donderdag 16 januari kregen we van het NCSC het signaal dat het 'mis' was en we de zaak dicht moesten gooien."

Eerder die week waren er al gemeenten en instellingen gehackt en ook Vijfheerenlanden constateerde dat er wel erg veel bezoek op de site was. Inwoners konden daarna via de website geen afspraak meer maken. "Telefonisch lukte dat wel, ongeveer 300 inwoners hebben daar gebruik van gemaakt."

Oefening

Vijfheerenlanden gebruikte de digitale dreiging vervolgens als oefening. "We zetten een team bij elkaar, schaalden de situatie op en keken hoe we het probleem het best aan konden pakken."

Binnen de kortste keren werd een nieuwe update geïnstalleerd, er werd proefgedraaid en gekeken of hackers inderdaad op zoek waren naar een gaatje. Bovendien werd ervoor gezorgd dat collegeleden en ambtenaren vanuit huis veilig toegang tot het netwerk kregen. Ook werd de bereikbaarheid van de hulpdiensten gewaarborgd.

Inmiddels is de VHL-website weer in bedrijf. De gemeente ziet de dreiging als een wake-up call. "We besteden steeds meer aandacht aan digitale veiligheid. Een klein lekje kan grote gevolgen hebben."

Hackers zijn - behalve op persoonsgegevens - vooral uit op 'losgeld'.

"Ze leggen het systeem plat en vragen een flink bedrag om het weer vrij te geven. Dat gebeurde ook bij de Universiteit van Maastricht. Net als bij een echte gijzeling wil je niet betalen, anderzijds moet je als organisatie door."

Fröhlich roept ook inwoners en ondernemers op om waakzaam te zijn. "Installeer tijdig alle updates en houd je wachtwoorden in de gaten. Het kan slimmer dan 'welkom 123'."