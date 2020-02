Nog volop huiswerk voor college VHL

VIJFHEERENLANDEN • Raadsleden in de Vijfheerenlanden hebben naast waardering ook nog flink wat kritische opmerkingen over de toekomstvisie Focus 35.

Dat bleek tijdens opiniërende behandeling van het stuk tijdens de commissie Algemene Zaken. Veel partijen deelden daar de kritiek die werd geuit door een aantal insprekende agrariërs. Hun kritische betoog werd bijna door alle partijen gedeeld.

Ook GroenLinks had sympathie voor de boeren. "GroenLinks heeft de overtuiging dat het anders moet met de landbouw. Maar het kan niet zo zijn dat mensen het brood uit de mond wordt gestoten. Er worden iets te snel grote dingen opgeschreven, zonder dat er empathie wordt uitgesproken voor de mensen waarover het gaat. Het is nu een te technocratisch verhaal."

Globaal

Met name CDA en SGP zijn niet erg te spreken over de formuleringen van de doelstellingen. Cees Bel (CDA): "Er worden algemene tendensen en ontwikkelingen besproken, maar gelden die ook voor Vijfheerenlanden?", vroeg Cees Bel van het CDA zich af. Volgens Evert Geluk (SGP) is het stuk nog teveel een opsomming van feiten. "Ik mis de concrete uitwerking."

Wim van Dijk (VHL Lokaal) was over het algemeen wel positief over het document Focus'35. "De baby Vijfheerenlanden is het stadium van liggen voorbij en begint met kruipen. Het is goed om een visie te hebben en de focus te richten. Maar het stuk is wel knap vaag omschreven."

Bel vindt overigens ook dat er vaak nog te veel vanuit de gemeente wordt geredeneerd: "Het CDA hecht grote waarde aan de kracht van de samenleving. Het gaat om de initiatieven die daar opborrelen en daardoor draagvlak hebben in de gemeenschap."

2035 ver weg

Op zichzelf was er veel waardering voor het proces, waarbij veel opmerkingen van inwoners en zogenaamde stakeholders zijn verwerkt. "De vraag is alleen", aldus Evert Geluk: hoe gaat u daarmee om in uw participatie. Wordt de informatie aangedragen als adviseurs, als meebeslissers of als samenwerkingspartners."

Volgens Hanneke van der Leun (VVD) is het moeilijk om vijftien jaar vooruit te kijken. "2035 is ver weg en ontwikkelingen staan niet stil." Ze vroeg zich ook af of inwoners erbij gebaat zijn om hen te vragen wat ze willen. "Als Henri Ford uitsluitend had geluisterd naar wat mensen wilden, dan hadden ze snellere paarden gekregen. Hij heeft de auto voor iedereen beschikbaar gemaakt door de vraag achter de vraag in te vullen. Kijken we in deze strategische visie ook naar de vraag achter de vraag."

Joop van Montfoort (PvdA) uitte zijn zorgen over de toekomst van het landschap, de rust en de ruimte. "Daar wordt in de visie wel over gesproken, maar we zien niet hoe zich dat verhoudt tot over 15 jaar. Hebben we de garantie dat die groene waarden er nog steeds zijn. We kunnen het maar één keer verkeerd doen.'

Zelfredzaamheid

Dico Baars was niet helemaal blij met de nadruk op zelfredzaamheid, eigen kracht bij het hoofdstuk over het sociaal domein. "Het zijn niet de woorden die wij als ChristenUnie zouden gebruiken." Bij preventie gaat het nog teveel om individuen die regisseur moeten zijn van hun eigen gezondheid. Alsof pech en een ziekmakende context niet meer bestaan."

Klaas de Zwaan (D66) legde de nadruk op actief burgerschap. "De kloof tussen politiek en maatschappij lijkt te groeien. Hoe gaan we de gevoelde afstand tussen inwoners en politiek verkleinen? Hoe zorgen we ervoor dat iedere burger zich geroepen voelt om mee te werken en mee te doen. Dat vraagt om vermogen om de stand van de lokale politiek af en toe te peilen en soms de durf om die lokale democratie te willen vernieuwen."

door Dick Aanen