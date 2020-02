Reünie Jeugdkamp De Zwervers in Arkel

ARKEL • Jeugdkamp De Zwervers in Arkel bestaat dit jaar vijftig jaar en houdt op zaterdag 4 juli een reünie om hierbij stil te staan en terug te blikken.

In 1970 is de stichting ontstaan uit een samenkomen van drie verschillende clubs die voor dat jaar al kampen draaiden. Elk van deze clubs vertegenwoordigde een religieuze stroming, waaronder het katholieke geloof. Met het samenvoegen van de clubs tot de nieuwe stichting werd de stichting benoemd tot SVJA (Stichting Vrije Jeugd Arkel) en in 1971 vond de eerste editie van het jeugdkamp onder de deze naam plaats. SVJA heeft ongeveer tot 2003 of 2004 bestaan, waarna nieuwe vrijwilligers het initiatief om jeugdkampen te draaien weer hebben opgepakt.

Onder leiding van deze nieuwe vrijwilligers werd het kamp omgedoopt tot 'Jeugdkamp de Zwervers' en dit kamp is tot op heden nog steeds een gelegenheid voor de jeugd van Arkel om tijdens de eerste week van de zomervakantie een geweldige tijd te beleven.

Om te vieren dat de stichting nu 50 jaar bestaat, wordt er een reünie gehouden waar iedereen die zich ooit voor de stichting heeft ingezet, welkom is. Tijdens de reünie is er ruimte om gezellig met elkaar te kletsen en kampverhalen van vroeger op te halen.

De organisatie is op zoek naar mensen die in de periode van 1970 tot en met 2019 mee zijn geweest als leiding. Ook mensen die een enkel jaar als leiding zijn mee geweest zijn van harte welkom.

Aanmelden kan via reuniedezwervers@hotmail.com, of stuur een brief naar Dr. Dreeslaan 25, 4241CG Arkel.

Voor meer informatie: www.jeugdkampdezwervers.nl.