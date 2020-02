VHL Lokaal steunt petitie 'Geen gif in de Lek'

VIJFHEERENLANDEN • De fractie van VHL Lokaal in de gemeenteraad van Vijfheerenlanden is verbaasd over het besluit van het college om de petitie 'Geen gif in de Lek' niet te ondertekenen.

De petitie ging in november van start en is gericht tegen het plan van Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland om vergunningen te verlenen voor (indirecte) lozingen van GenX in de Lek.

De initiatiefnemers van dit burgerinitiatief hebben de gemeenteraden en colleges van de gemeenten Krimpenerwaard, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Krimpen aan den IJssel gevraagd hun petitie te ondertekenen.

Eind vorige maand lieten B&W van Vijfheerenlanden de raad weten niet op dit verzoek in te gaan. Het belangrijkste argument hiervoor is dat het college vindt dat het ondertekenen van een petitie voor een gemeente niet de juiste manier is om een standpunt duidelijk te maken.

"Provincie en gemeenten in de regio hebben de beoordeling van vergunningsaanvragen voor (riool)lozingen op de rivier overgedragen aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Deze dienst toetst aan de - mede door de lokale overheden - vastgestelde criteria", schrijven B&W aan de raad. "Als we het niet eens zijn met de vergunningverlening moeten de criteria ter discussie worden gesteld, niet het wel of niet verlenen van een vergunning." Bovendien constateert het college dat de vergunning wordt verleend voor lozingen van GenX in de Lek buiten het grondgebied van Vijfheerenlanden. En dan ook nog stroomafwaarts. "De kans dat dit effect heeft voor onze gemeente is praktisch uitgesloten", aldus het college die de raad adviseert om de petitie niet als raad te ondertekenen. "Uiteraard staat het raadsleden vrij om de petitie op persoonlijke titel te ondertekenen."

VHL Lokaal is het compleet oneens met de visie van B&W. "Er worden mooie argumenten aangedragen en de criteria moeten ter discussie worden gesteld. We hebben wel aandacht voor zogenaamde 'Zeer Zorgwekkende Stoffen, zoals GenX, maar waarom wordt de raad dan geadviseerd deze petitie niet te ondertekenen", schrijft de fractie. VHL Lokaal is het ook niet eens met de conclusie van B&W dat de lozingen bijna zeker geen gevolgen hebben voor Vijfheerenlanden. "De Lek is een getijderivier. Dus komt bij vloed het water - met daarin alle mogelijke stoffen - stroomopwaarts. We mogen er daarom van uitgaan dat GenX ook door onze gemeente komt. Van Tienhoven aan de Lek tot en met Vianen. Moeten we dat maar klakkeloos langs en over ons heen laten gaan?" VHL Lokaal vindt van niet. De fractie neemt stelling tegen elke vorm van gif in het gemeentelijke oppervlaktewater. "VHL Lokaal zal daarom deze petitie wel ondertekenen."