Ondanks dalende prijzen geen twijfels over inzamelen oud papier in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

ALBLASSERWAARD • De dalende prijzen voor oud papier zorgen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden niet voor een andere aanpak van het inzamelen van deze afvalstroom. Reinigingsdienst Waardlanden stelt dat het goedkoper blijft om oud papier apart in te zamelen dan het samen met het restafval op te halen.

'De internationale marktprijzen voor oud papier en karton zijn momenteel niet meer voldoende om de kosten van inzameling en recycling ervan af te dekken', meldde de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI), de brancheorganisatie voor de Nederlandse oudpapierindustrie, eind vorig jaar. De oorzaak is China. 'Tot voor kort was de markt van vraag en aanbod voor het ingezamelde oudpapier en karton in balans door de uitstekende afzetmogelijkheden in China en andere landen in het Verre Oosten. China heeft echter recent haar grenzen grotendeels gesloten voor de grondstof oudpapier uit Europa en de Verenigde Staten.'

Waardlanden

Veel verenigingen in het land twijfelen of ze doorgaan met het inzamelen van oud papier, tot dan toe een welkome bijdrage aan de kas. Dat speelt niet in de streek, stelt reinigingdienst Waardlanden, actief in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam.

'Ondanks dat de oudpapierprijs daalt is het goedkoper om oud papier gescheiden in te zamelen in vergelijking met het samen met restafval in te zamelen. Als we oud papier met restafval en dus niet gescheiden zouden inzamelen, wordt het als restafval verwerkt (verbrand), omdat het niet meer recyclebaar is (te vervuild), en dat is kostbaarder dan het gescheiden inzamelen. Daarnaast zou dat verspilling zijn van de waardevolle grondstof, die oud papier is. Want van oud papier wordt nieuw papier gemaakt.'

Vervuiling

Verenigingen in het werkgebied krijgen een vaste inzamelvergoeding, ondanks dat de prijzen voor oud papier dalen. 'We zien overigens wel dat vervuiling in oud papier toeneemt, zo horen bijvoorbeeld afhaalpizzadozen er niet in omdat die vies en vet zijn: alleen schoon en droog oud papier is geschikt voor recycling en hergebruik.'

Waardlanden en de gemeenten waar zij de gemeenschappelijke regeling voor werkt is momenteel bezig met nieuw beleid. 'Dit is gericht op het zo veel mogelijk inzamelen voor hergebruik van grondstoffen, zoals oud papier, en het verminderen van huishoudelijk restafval. Daarnaast richten we ons op het beheersen van afvalkosten.'