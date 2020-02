Nauwelijks stakende scholen in regio, wel enkele acties

REGIO • Net als in november hebben de meeste basisscholen in de regio niet deelgenomen aan de stakingen op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Van alle christelijke scholen was alleen de Eben-Haëzerschool in Polsbroek een dag dicht. Op de 25 openbare basisscholen van O2A5 namen individuele leerkrachten deel. Slechts enkele scholen van O2A5 waren gesloten.

Vakbondsman Jan de Vries uit Goudriaan (voorzitter CNV Onderwijs) bracht vrijdag een bezoek aan CBS Samen op Weg in Hoornaar. Hij deelde namens de vakbond chocolade uit. De school was vanwege de staking gesloten maar het team werkte vrijwillig door. Zij schreven rapporten, deden hun administratie en bereidden lessen voor.

Zorg over kwaliteit

De Vries: "Ik ging ook met het team in gesprek over hun mooie vak en over de reden waarom zij vandaag staakten. Salarisverhoging is niet hun belangrijkste doel. Hun grootste zorg is de kwaliteit van het onderwijs voor hun leerlingen. Daarvoor willen zij meer handen in de klas, meer waardering en meer ruimte om hun vak uit te oefenen en te ontwikkelen."

School gesloten

Bij Trivia, een vereniging voor PC primair onderwijs in de regio (11 scholen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, 6 in de Lopikerwaard), sloot alleen de Eben-Haëzerschool in Polsbroek op vrijdag de deuren. Donderdag 30 januari hield deze school een open-deurdag. Trivia-bestuurder Len de Pater: "De school had ouders uitgenodigd en leerlingen van het Willem de Zwijgercollege in Schoonhoven, om te komen bekijken hoe mooi het vak van leerkrachten is."

Arbeidsethos

De zes Alblasserwaardse christelijke basisscholen van de Vereniging voor Karakter deden geen van allen mee. In november vertelde bestuurder Corné Egas al: "Binnen Karakter heerst vooral dankbaarheid. Mensen werken bij ons omdat ze een roeping en missie hebben. Het heeft wellicht ook iets met het arbeidsethos te maken; plicht en roeping wegen voor de mensen hier door."

Brief aan minister

Deze keer heeft Egas wel een open brief geschreven aan onderwijsminister Arie Slob. "Daarin vraag ik Slob om de opleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs te splitsen. Ik ben voorstander van een opleiding voor de onderbouw en een opleiding voor leerkrachten bovenbouw en onderbouw VMBO. Op die brief heb ik best veel reacties gekregen, onder andere van ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet van de stichting Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs. Hij belde me. Hij pleit al jaren voor twee aparte opleidingen."

Ludieke actie

Bij O2A5 was een aantal scholen dicht, onder andere in Schelluinen. Bestuurder Bert van der Lee: "Het ligt bij ons behoorlijk divers. Op een aantal scholen staakte een deel van het team, waardoor sommige klassen vrij waren. In Leerdam staakten twee leerkrachten, de andere twaalf deden een ludieke actie. Zij hadden bloemen achter de ramen geplakt met de leus: 'Laat het onderwijs weer in bloei staan'. We gaan positieve acties ontplooien om het imago van het onderwijs te verbeteren. Mogelijk gaan we een filmpje maken."

In november deden 17 van de 25 scholen van O2A5 mee aan de stakingen.

Imago

Bestuurders maken zich zorgen over imagoschade als gevolg van de stakingen. De Pater: "We hebben gesproken over de vraag: waar bewijzen we onze beroepsgroep de grootste dienst mee? Geven we het signaal: dit is een beroep met hoge werkdruk en een matig salaris? Of doen we iets anders?"

Werkdruk

Toch erkent ook De Pater: "Binnen Trivia is het lerarentekort echt voelbaar, zeker met ziekte. Maar inmiddels hebben we ook acht zijinstromers. We bieden een oriëntatietraject en zetten veel in op begeleiding. Er moet structureel meer aandacht komen voor het lerarentekort, de werkdruk moet worden aangepakt en de salarissen moeten omhoog."

Niet voldoende

Verder zegt De Pater: "Ook solidariteit was voor onze stakende leerkrachten een reden. Het is een signaal naar de politiek: de genomen maatregelen zijn nog niet voldoende. Ik vind het een gemiste kans dat er incidenteel een bedrag wordt uitgetrokken. Wij hebben gezegd: neem dat geld mee in een structurele loonsverhoging. Nu komt er in februari een keer wat geld en daarna is het weer voorbij."

Landelijk deden donderdag en vrijdag 4100 scholen mee, van de ruim 7000 basisscholen en 1400 vestigingen van middelbare scholen.