Geen steun voor SGP-amendement subsidiebeleid

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden heeft de uitgangspunten bepaald voor het subsidie- en accommodatiebeleid. Een door de SGP ingediend amendement, waarin onder meer was opgenomen dat 'gelijksoortige subsidieontvangers door de gemeente Molenlanden gelijk worden behandeld', kreeg geen steun van de overige fracties.

Wethouder Bram Visser raadde het amendement op dat punt ook af. "Voor onder meer de voetbalverenigingen is dat lastig, want de bestaande situatie verschilt nogal." In Giessenlanden zijn de voetbalclubs destijds met een flinke financiële injectie verzelfstandigd, in Molenwaard niet. Visser: "Met die uitgangssituatie hebben we nu eenmaal te maken. Er zal maatwerk nodig zijn."

De reactie van Corné Egas (SGP): "Het zou ons een doorn in het oog zijn als we soortgelijke verenigingen verschillend behandelen. Dat moeten we als gemeente niet willen; die ongelijkheid moeten we niet in stand willen houden."

Paul Verschoor (Progressief Molenlanden): "Dan zul je ze in elk geval in dezelfde financiële positie moeten brengen." De raad pinde zich er niet op vast en stemde het amendement weg.

Bezuiniging

Volgens Bert Snoek (VVD) 'riekte de notitie op voorhand naar een bezuiniging'. "Dat is voor ons geen doel op zich, hooguit een bijvangst."

Wethouder Visser sloot een bezuiniging niet uit. "Zeker is dat nog niet, laat staan in welke mate."