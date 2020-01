Bouw woonwijk Nuova Venezia kan van start

NIEUW-LEKKERLAND • Donderdag 30 januari is de langverwachte ontheffing ontvangen voor de bouwwerkzaamheden van de nieuwe woonwijk Nuova Venezia in Nieuw-Lekkerland.

De bouwwerkzaamheden werden juni 2019 stilgelegd, omdat er een rugstreeppad op de bouwplaats werd aangetroffen. Om weer verder te kunnen gaan, was een ontheffing nodig.

De gemeente Molenlanden en bouwer Batenburg uit Bergschenhoek hebben zich de afgelopen tijd maximaal ingespannen om deze ontheffing te verkrijgen. Erik Batenburg: "Het gemeentebestuur heeft veel gesprekken gevoerd met betrokkenen die hebben bijgedragen aan het uiteindelijk verstrekken van de ontheffing. Johan Quik, wethouder Molenlanden: "We zijn blij voor de kopers dat de bouw weer verder kan en tegelijkertijd de natuur wordt beschermd."

Maatregelen

De afgelopen dagen is er door de infra-aannemer en de bouwkundig aannemer al hard gewerkt aan een herstart en zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats uitgevoerd. Zij nemen maatregelen die in de ontheffing van de omgevingsdienst zijn voorgeschreven. Zo worden op vier plekken op het terrein amfibieschermen geplaatst met vangemmers om de mogelijke leefomgeving van de rugstreeppad te beschermen. Deze schermen blijven gedurende de werkzaamheden staan. Afgevangen padden worden uitgezet in een paddenpoel.

De komende week verwachten beide partijen weer aan het werk te gaan op de bouwplaats. Er wordt gekeken hoe de opgelopen vertraging zoveel mogelijk kan worden ingelopen.