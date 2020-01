Molenlanden gaat hoofdentree Werelderfgoed Kinderdijk vernieuwen

KINDERDIJK • De gemeente Molenlanden wil de hoofdentree van Werelderfgoed Kinderdijk vernieuwen.

Bij de hoofdentree van het Werelderfgoed liggen twee terreinen die een belangrijke rol spelen bij de verdere ontwikkeling van Kinderdijk. Dit zijn het zogenaamde 'de Joode-terrein' en de 'Entreezone Kinderdijk'. Het eerste terrein is nu deels in gebruik als parkeerplaats, het tweede terrein omvat ruwweg het gebied tussen restaurant Buena Vista en de uit- en instapzone voor bussen, en het gebied richting het nieuwe bezoekerscentrum.

Met het voorbereidingsbesluit dat de gemeente Molenlanden genomen heeft, wil de gemeente voor beide gebieden een nieuw plan maken. Dat zal leiden tot wijzigingen in de bestaande bestemmingsplannen. Eventuele nieuwe eigenaren van de gebouwen en woningen in dit gebied moeten daarmee rekening houden.

Uitstraling

Uitgangspunt is dat de uitstraling van de Entreezone meer moet gaan passen bij de Werelderfgoed-status en het verhaal van Kinderdijk als icoon van 750 jaar watermanagement. Het moet ervoor gaan zorgen er een duidelijker onderscheid komt tussen het dorp dat zich in de luwte kan blijven ontwikkelen en de drukte rondom de ingang van het Werelderfgoed.

De gemeente gaat samen met betrokkenen, zoals omwonenden, ondernemers, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en Waterschap Rivierenland het komend jaar een stedenbouwkundig plan maken. Hierbij worden ook de waterentree, de toekomst van beide waardhuizen, het gebied rondom het bezoekerscentrum en het JU Smitgemaal meegenomen.

Bereikbaar en bewoonbaar

Arco Bikker: "We willen ervoor zorgen dat het Werelderfgoed, het dorp Kinderdijk en de omliggende dorpen bereikbaar en bewoonbaar blijven en dat inwoners en lokale ondernemers kunnen profiteren van het toerisme. We zijn nu volop bezig om, in overleg met onder anderen inwoners, ondernemers en molenaars, het gebiedsperspectief te vertalen naar concrete maatregelen. Dit voorbereidingsbesluit is daar een voorbeeld van. We geven daarmee aan dat we nu in volle vaart door willen gaan met de noodzakelijke verbeteringen rondom de ingang van het Werelderfgoed."

Gebiedsperspectief

Het gebiedsperspectief en het advies 'Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk' werd op 29 oktober 2019 vastgesteld door de gemeenteraden van Alblasserdam en Molenlanden. Beide stukken zijn te vinden op: www.kinderdijkinperspectief.nl. Inwoners die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in Kinderdijk kunnen zich op deze website aanmelden voor een nieuwsbrief.