CBS Molenwaard vergroot plezier in school met aanvullend lesaanbod

GROOT-AMMERS/NIEUWPOORT • CBS Molenwaard ontwikkelde lesprogramma's voor leerlingen die behoefte hebben aan extra aanbod, naast de reguliere lessen. 'Ik vind deze lessen heel fijn, je kunt jezelf uitleven.'

Wat doe je als leerkracht met zes praktisch ingestelde meiden die niet zo van lesboeken houden maar wel enorm van dieren of kleine kinderen? Die geef je lekker af en toe de kans om te ontdekken waar ze goed in zijn, bedachten ze bij CBS Molenwaard in Nieuwpoort en Groot-Ammers.

Lammetjes voeren

Twee Naomi's, Mirthe, Sabyne, Dominique en Gerrie uit groep 7 en 8 kijken stralend naar de zes lammetjes die Bram van Avonturenboerderij Molenwaard voor hen over een hek tilt. Ze mogen de beestjes de fles geven. Als volleerde moeders houden ze even later ieder een fles voor een bekje. Met de onderkant omhoog, zodat er geen lucht in de maagjes komt. Kort daarvoor heeft juf Suzanne Klok uitgelegd wat de bedoeling is van de praktijkgerichte klas: "De lessen zijn gericht op later; wat zou je willen worden? Er zitten hier vijf dierenfans. Ze willen ook bekijken of ze met kinderen werken leuk vinden. Daarom gaan we binnenkort in een kleuterklas helpen."

Eigen programma

Onder CBS Molenwaard vallen de basisscholen Eben-Haëzer in Nieuwpoort en Groot-Ammers en de Rehobothschool in Groot-Ammers. De scholen bieden naast het reguliere onderwijs twee extra programma's: een voor kinderen die het prima vinden om met hun neus in de boeken te zitten, maar bijvoorbeeld moeite hebben met plannen of extra uitdaging nodig hebben. Dit programma heet 'Leer-Saam'. Voor de groep die het liefst de handen laat wapperen, is er 'Doe-Saam'. Elke donderdagmiddag volgen beide groepen hun eigen programma.

Naaiatelier

De lessen zijn gevarieerd. Zo hebben de zes meiden bijvoorbeeld een high tea voorbereid bij de juf thuis. Suzanne: "Ze moesten recepten opzoeken, een boodschappenlijst maken, boodschappen doen en taarten bakken. Ik maak er gelijk sommetjes van, zoals bij het boter afwegen; als je 150 gram nodig hebt van een pakje van 250 gram, is dat drie keer een vijfde. We zijn ook bij een naaiatelier geweest. Daar leerden ze te naaien met een professionele machine."

Sabyne vond de lessen bakken en naaien het leukst tot nu toe. "Ik heb cupcakes gebakken en een kussen genaaid. Het kussen ligt nu in mijn kamer." De leerlingen mogen ieder een eigen middag organiseren. Naomi: "We gaan binnenkort naar de Coöp in Groot-Ammers. Daar mogen we medewerkers en klanten helpen. Suzanne: "Ze legden zelf contact met de manager."

Leuke klas

De lammetjes hebben hun buikjes vol. Bram neemt de meiden mee naar de ponystal. Sabyne: "Ik vind dit leuker dan school. Je bent met je handen bezig. Ik wil later kraamverzorgster worden. Maar misschien ontdek ik tijdens deze lessen wel een leuker beroep." Mirthe: "Ik vind deze lessen heel fijn, je kunt jezelf uitleven. Ik wil later graag werk in de zorg, met ouderen, kinderen of dieren." Naomi borstelt de rug van een bruine pony. "Ik vind dit een leuke klas", zegt ze. "Je zit niet de hele tijd in de boeken. Met pony's werken vind ik het allerleukst."

Autobedrijven

De scholen passen het programma aan de behoeften van de groepen aan. Suzanne: "Volgend jaar hebben we misschien jongens die naar autobedrijven willen, om te klussen." Bij de selectie voor Doe-Saam kijkt de school onder andere naar de CITO-score. "Het screenen doen de ib'er en leerkracht. Op het moment dat kinderen met tegenzin naar deze lessen komen, zitten ze denk ik niet op hun plek."

Van tegenzin is bij de meisjes geen sprake. "Vanmorgen zeiden ze tegen me: 'Ik heb er echt zin in juf!' We doen dit om hen meer plezier te geven in het schoolgaan. Ze kunnen laten zien waar ze goed in zijn. Dan maar wat minder schoolwerk. Ons doel is nog steeds: alle leerlingen laten uitstromen op een zo hoog mogelijk niveau. Juist daarom willen we het plezier in school versterken. Dat zorgt ervoor dat ze lekker in hun vel zitten en misschien ook beter gaan presteren op de andere lesdagen."