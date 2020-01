Breiclubje besteedt opbrengst aan bewoners Open Vensters

AMEIDE • Met veel plezier overhandigde het breiclubje van Presentzorg locatie Open Vensters in Ameide in de afgelopen week symbolisch een cheque ter waarde van 1175,25 euro aan Wim den Besten, voorzitter van de Stichting Vrienden van Open Vensters. Het geld werd op een ludieke wijze aangeboden in twee oude sokken.

De enthousiaste dames van het breiclubje komen elke laatste dinsdag van de maand bijeen om gezellig met elkaar te haken of te breien. Dat hun nijvere arbeid veel vruchten heeft afgeworpen was te merken aan de omzet, vertelde Adrie IJzerman.

"Er is het afgelopen jaar veel verkocht op de braderie en uit de vitrine. Maar ja, wat doe je met zoveel geld? We waren het vrij snel met elkaar eens dat we dit bedrag wilden doneren aan de Stichting Vrienden van Open Vensters. Zij organiseren veel mooie dingen voor de bewoners van Open Vensters maar het valt niet altijd mee om dit te financieren." Met het geld wordt een bijdrage geleverd aan de beleeftuin die zal worden aangelegd voor de bewoners.