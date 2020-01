GIESSEN-OUDEKERK • De broers Gerrit en Fred van den Heuvel dekken samen met Gerda en Christine vrijdag 14 februari de tafel voor Walking Diner. In café restaurant Olt Ghiessen in Giessen-Oudekerk is iedereen welkom om aan te schuiven voor verrassende gerechten en bijpassende wijnen, inclusief uitleg én veel gezelligheid.

Een passie voor in de keuken staan en heerlijk eten klaarmaken, daar tekent Gerrit van den Heuvel voor. Zijn oudere broer Fred, van de gelijknamige drankenhandel in Giessenburg, is zeker zo gek van wijn. Eind vorig jaar besloten ze de handen ineen te slaan om samen een culinaire activiteit op te zetten. "Het is de eerste keer dat we zakelijk samen iets organiseren", lachen ze. "Dit leek ons een goed idee. Want wat is er mooier dan met een goed gesprek genieten van mooie gerechten en wijnen?"

De keuze viel op vrijdag 14 februari; een bekende datum, maar de maaltijd heeft niets te maken met Valentijn. "Het kwam in de agenda het beste uit; of je nu alleen, met zijn tweeën of met een groep komt, dat kan allemaal. Voor ons is wel belangrijk dat het geen statisch gebeuren wordt. We willen er graag een Walking Diner van maken waarbij onze gasten niet steeds op dezelfde plek zitten. Uiteindelijk moet je het gevoel hebben dat je thuis in de huiskamer zit; ontspannen en gezellig."

Bijpassende wijn

Op de tafels worden die 14e februari in totaal zes gerechten uitgeserveerd; ieder onderdeel van de maaltijd wordt begeleid met een bijpassende wijn. Fred en Gerrit zorgen voor de uitleg, om zo de 'eters' achtergrondinformatie te geven over wat ze eten en drinken. "En waarom we dit doen? Wij vinden het belangrijk om steeds iets nieuws in het dorp te organiseren. En het is gewoon leuk om te doen. Eten en drinken is onze passie en dat delen we graag met anderen."

Waar: Café-restaurant Olt Ghiessen

Wanneer: vrijdag 14 februari, vanaf 18.00 uur

Kosten: Walking Diner 50 euro per persoon, wijnarrangement 25 euro per persoon

Aanmelden: olt25@planet.nl of 0184-651501