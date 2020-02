Momenteel is er volop vraag naar personeel. Ondernemers merken het verschil met enkele jaren geleden en zitten soms met de handen in het haar.

Andersom kan ook: de werkgever valt langdurig weg en werknemers zitten met de handen in het haar. Hoe nu? Te vaak gaat dan het bedrijf failliet.

Alles in zijn hoofd

"Wanneer de bedrijfseigenaar als roerganger ineens wegvalt, kan snel paniek uitbreken", zegt Joop Polet, die naast zijn administratiekantoor in Alblasserdam ook MKBCoach Polet runt. "Ik mag in veel bedrijven meekijken op financieel vlak. Vaak is er bar weinig geregeld voor een noodsituatie. Nee, niet als de stroom uitvalt, maar als 'de baas' lange tijd uitvalt. Want híj weet alles, heeft alles zijn hoofd. Hoe kun je hem of haar plotseling vervangen als er iets gebeurt? Dat gaat dus niet. Het bedrijf kan uiteindelijk zelfs omvallen."

Anker plus reddingsboei

De kunst is om de grootste gevaren uit te sluiten. "Coaching zie ik als mét de ondernemer risico's inventariseren en oplossingen vinden. Voor noodsituaties is er de Ondernemersakte. Kortweg is dit voor de ondernemer een anker. En voor de werknemers de reddingsboei. Ofwel, de ondernemer als werkgever neemt de verantwoordelijkheid en regelt een vervanger nog voordat er iets gebeurt. Dat brengt rust in de tent. In plaats van paniek. En het 'onderneemt' veel meer ontspannen."

Gratis scan bedrijfsveiligheid

"Persoonlijk vind ik het toch de extra ondernemersverantwoordelijkheid om te zorgen dat het bedrijf tijdelijk zónder hem of haar kan. Gelukkig zijn er oplossingen. Grijp als 'baas' vroegtijdig in en voorkom dat paniekvoetbal ontstaat; geef én zekerheid aan je mensen én aan je gezin. Als je weer terugkomt bedank je je zelf gekozen vervanger hartelijk en neemt zelf weer het voortouw. Want je bedrijf bestáát nog: omdat jij vroegtijdig tijd maakte en de 'verdediging' met de Ondernemersakte inzette. Je kunt om te beginnen een gratis quickscan voor je bedrijfsveiligheid maken als je je aanmeldt op de site."

Uit het hoofd

Waar het om draait, is dat de ondernemer én zijn kennis uit het hoofd op papier zet - of in de computer – én een vervanger vastlegt. Joop Polet: "Begin op tijd, dan maak je alle keuzes zelf. Ook die van een vertrouwde vervanger vinden. Zorg dat de parate kennis maar is omgevormd tot geborgde kennis en dat je vervanger toegang heeft. Gebeurt jou niets, dan volsta je met updates. Maar je doet het maximale voor de baanzekerheid van je mensen plus het voortbestaan van je bedrijf."

MKB Coach Polet vind je in Alblasserdam

Plantageweg 22

078-69 200 20

www.mkbcoachpolet.nl

joop@mkbcoachpolet.nl