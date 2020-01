Politie zoekt verder naar eigen bureau in Leerdam

LEERDAM • De politie is nog altijd op zoek naar een eigen onderkomen in de gemeente Leerdam. Volgens burgemeester Sjors Fröhlich werden eerder twee locaties afgewezen, maar wordt nu serieus gekeken naar een derde pand in Leerdam.

"Daar is de politie nu volop mee bezig en het ziet er goed uit", vertelde Fröhlich dinsdagmiddag tijdens het persgesprek. Om welke locatie het precies gaat, wilde Fröhlich niet zeggen. "Maar we vertrouwen erop dat de politie nog dit jaar een mooi kantoor in Leerdam in gebruik gaat nemen."

Ongeschikt

Eerder bleken twee locaties niet geschikt als politiebureau. De afgelopen maanden is gekeken naar de mogelijkheid om de politie te huisvesten aan de Koningin Emmalaan 30, het pand naast de brandweerkazerne.

In december 2018 liet toenmalig burgemeester van Leerdam Tjerk Bruinsma al weten dat dat pand in de toekomst hoofdkwartier en uitvalsbasis zou worden van 30 politiemensen die in twee ploegen van vijftien zouden gaan opereren. Ruim een jaar later bleek dat plan in schoonheid te zijn gestorven.

"Deze locatie is niet geschikt verklaard door de politie", schreef Fröhlich in december aan de raad.

Parkstaete

En ook de tweede optie viel af. Het ging om het gebouw Parkstaete aan de Stationsweg.

"Op dit moment is daar Transfer Solutions gevestigd. Aangezien dit bedrijf gaat verhuizen, was de politie in gesprek om de mogelijkheden daar te bekijken."

Maar ook deze locatie bleek volgens de politie niet geschikt.

Eisen

Tijdens het persgesprek legde Fröhlich uit dat een politiebureau aan een flink aantal eisen moet voldoen.

"Er moeten onder meer voldoende ruimtes zijn in zo'n gebouw, het moet goed beveiligd kunnen worden, de communicatie speelt een rol, er moet voldoende parkeerruimte zijn en het moet kunnen fungeren als uitvalsbasis."

Inmiddels is de politie druk bezig om een 'businesscase' uit te werken voor een derde locatie in Leerdam.

Voldoende werkruimte

Fröhlich benadrukte dat de politie op dit moment over voldoende werkplekken beschikt in gemeente Vijfheerenlanden met ruimtes in de drie gemeentehuizen in Leerdam, Meerkerk en Vianen.

"Deze locaties stellen de politie in staat haar taken zorgvuldig uit te blijven voeren. Toch bestaat er bij de politie grote behoefte aan een aparte huisvesting in Leerdam", zei Fröhlich die benadrukte dat het hier gaat om een eigen verantwoordelijkheid van de politie en niet van de gemeente.

Vandaar dat deze 'operatie' de gemeente ook geen geld kost. Wel werkt Vijfheerenlanden graag mee aan de zoektocht van de politie.

André Bijl