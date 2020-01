Oppositie-amendement over parkeerterrein Nieuw-Lekkerland krijgt geen steun van coalitiefracties

MOLENLANDEN • De oppositiepartijen ChristenUnie, SGP en Progressief Molenlanden dienden dinsdagavond in de raad van Molenlanden een amendement in om de investering van 4,2 miljoen euro voor de realisatie van een parkeerterrein aan de westrand van Nieuw-Lekkerland op te splitsen in een voorbereidings- en uitvoeringskrediet. De coalitiefracties gingen hierin niet mee, het amendement werd met 13-11 verworpen.

Het betreft een parkeervoorziening, op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering, voor campers en touringscars die het Kinderdijkse molengebied aandoen. De investering is noodzakelijk voor grondverwerving, sloop, procedures en de realisatie van het parkeerterrein. De lasten worden volledig gedekt uit de geprognosticeerde inkomsten uit de parkeergelden.

Niet klem

Eerder deze maand kwam een tekort van acht ton aan het licht. Reden voor SGP, CU en PM om extra alert te zijn, inclusief een toetsing van het projectplan door een onafhankelijk deskundige. "We zetten de wethouder hiermee niet klem", benadrukte Bas de Groot (SGP). "Komende zomer kan het uitvoeringskrediet worden verstrekt."

Doorpakken

Ook Ruud van Rijn (DoeMee!) en Dagmar van den Heerik (CDA) vroegen zich af of de financiële risico's voldoende zijn afgedekt. "Kan de wethouder ons geruststellen?"

Dat kon wethouder Johan Quik. "We zullen het project goed monitoren, dan hebben we u al verzekerd. We willen snel aan de slag om niet nog meer vertraging op te lopen."

De toezegging van Quik bleek voldoende voor de coalitiefracties. Van Rijn: "Het college krijgt ons vertrouwen."

Bert Snoek (VVD): "Doorpakken nu." Dat vond ook Van den Heerik. "Dit project heeft bij ons hoge prioriteit."