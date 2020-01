Burgemeester Theo Segers neemt sleutel van Nieuwpoort in ontvangst

MOLENLANDEN • Burgemeester Theo Segers van Molenlanden ontving dinsdag uit handen van Geurt Mouthaan, journalist en fotograaf bij Kontakt Mediapartners, de sleutel van Nieuwpoort.

Dit voorwerp was enkele weken geleden bij Mouthaan op het bureau gekomen. Afzender: de Pakjespiet. Tijdens de intocht van Sinterklaas had hij de sleutel willen overhandigen aan raadslid Wilma de Moel die daar namens het gemeentebestuur Sinterklaas verwelkomde. Zij had de sleutel dan kunnen overhandigen aan Segers, die de plaats van Dirk van der Borg in ging nemen.

De overdracht mislukte; de Pakjespiet stuurde daarom de sleutel door naar Geurt Mouthaan met het verzoek om deze goed te bewaren en te zijner tijd over te dragen. Een taak die hij dinsdag uitvoerde.