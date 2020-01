Tijdelijke vergunning moet windturbines in Groot-Ammers mogelijk maken

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden heeft dinsdagavond geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven voor twee kleinschalige windturbines aan het Graafland in Groot-Ammers. De familie Bikker kan wel een tijdelijke vergunning aanvragen. Hoewel coalitie en oppositie in feite hetzelfde willen, kwamen ze niet tot een gezamenlijk besluit. Over de route bleef een verschil van inzicht bestaan.

De windturbines staan er al. Strikt formeel illegaal, omdat het agrarisch bouwblok niet aan een ruilverkavelingslint is gelegen. Maar op basis van toekomstige ontwikkelingen, waaronder de Omgevingswet en de Regionale Energie Strategie, wordt algemeen aangenomen dat 'straks' kleinschalige windturbines op deze locatie wel zijn toegestaan. In dat licht zocht de politiek naar een passende oplossing, het liefst zonder juridisch getouwtrek.

Geitenpaadje

"We hebben nog geen beleid, maar zoeken naar een geitenpaadje", zei Ad van Rees (CDA). "Maar alles wat we doen ligt onder een juridisch vergrootglas." Van Rees riep wethouder Arco Bikker op met de initiatiefnemers in gesprek te gaan over een tijdelijke vergunning, waarbij hij met het oog op de omwonenden ook aandacht vroeg zaken als het geluid en de slagschaduw.

Amendement

SGP en ChristenUnie hadden een amendement voorbereid. Zij wilden de verklaring van geen bezwaar wel afgeven, maar dan voor een periode van vijf jaar. "Permanent past niet in het huidige beleid", aldus Bas de Groot (SGP).

Philomeen Breddels (VVD) hield voet bij stuk. "Wij staan voor een betrouwbare overheid. We zeiden 'nee' en we blijven 'nee' zeggen.

Compromis

"U zoekt naar een compromis met oog voor de initiatiefnemers en omwonenden", proefde wethouder Bikker. "Als college zullen we kijken wat hiervoor de beste vorm is."

Meest zuiver

Na een schorsing bleef er verschil van inzicht bestaan 'over de manier waarop'. SGP en CU hielden vast aan hun amendement, waaraan ook Progressief Molenlanden steun verleende. "Dit is de meest zuivere procedure", probeerde Pieter van Bruggen (CU) de coalitiefracties te overtuigen.

Dat lukte niet, het amendement werd met 13-11 verworpen. Wethouder en familie Bikker zullen nu in gesprek gaan over het eventueel aanvragen van een tijdelijke vergunning. Een route die ook de zegen kreeg van de VVD.