Lexmondse familie houdt benefietavond voor Alpe d'Huzes

LEXMOND • Richard en Jolanda van Donselaar uit Lexmond kregen in april 2019 een nare boodschap te horen. Richard kreeg de diagnose kanker. Op 7 maart houden ze een benefietavond voor Alpe d'Huzes.

Nadat ze vorig jaar bekomen waren van de eerste schrik, besloot Jolanda: "Ik ga op 4 juni 2020 de Alpe d'Huzes fietsen. Mijn schoonzus Clementine zei gelijk: 'Dan ga ik mee'. Eerst heb ik niks tegen Richard gezegd. Toen ik het hem later vertelde, reageerde hij rustig. Hij vindt het leuk." Clementine: "Naarmate we langer bezig zijn met de voorbereidingen, wordt Richard enthousiaster."

Zwaar jaar

"Het was zwaar toen Richard de diagnose kreeg", vertelt Jolanda. "Een onschuldig bultje in zijn nek bleek uiteindelijk niet zo onschuldig te zijn. We hebben twee kinderen. Een zoontje is licht verstandelijk beperkt. Door mijn hoofd spookte de vraag: blijf ik alleen achter met onze kinderen?" Clementine: "Het was al een heel zwaar jaar: haar vader overleed, kort daarna verongelukte onze zoon Jori met wie Richard en Jolanda een heel goede band hadden." Jolanda: "We vonden gelukkig veel steun bij elkaar."

Heel dichtbij

Jolanda werkte lang in de thuiszorg en ontmoette daardoor veel mensen met kanker. "Maar nu kwam het heel dichtbij. Afgelopen zomer, in augustus, kreeg Richard zijn laatste bestraling. Eind oktober kregen we gelukkig te horen dat de behandelingen zijn aangeslagen. Het gaat nu goed met Richard. Op 17 februari krijgt hij weer een scan, om te kijken of het nog weg is. Hij werkt bijna drie hele dagen, op de andere dagen houdt hij zich rustig."

Ook vechten

De familie is de ziekenhuizen dankbaar. Jolanda: "Ik wil iets terug kunnen doen." Clementine kijkt Jolanda aan: "Jij zag Richards strijd, jij wilde ook vechten. En bijdragen aan geld voor onderzoek." Zes jaar geleden beklom Clementine de Alpe d'Huez ook al. "Ik had een goede vriendin met borstkanker. Het was geweldig om mee te doen. Heel emotioneel, maar ook feestelijk."

Rust

Jolanda traint drie keer per week. Bij slecht weer in de sportschool, bij goed weer maakt ze kilometers. Clementine: "We werken allebei onregelmatig in de zorg, dus samen trainen hebben we nog niet gedaan." Jolanda vindt alleen fietsen ook prima: "Trainen in de natuur geeft me rust. Meedoen helpt me om te verwerken."

Feestavond

Elke deelnemer aan Alpe d'Huzes moet inschrijfgeld betalen en daarnaast 2.500 euro inleggen. Om dat bijeen te brengen hebben Jolanda en Clementine al op een wintermarkt gestaan, een Facebookpagina aangemaakt en op diverse plekken donatieboxen geplaatst. Op zaterdag 7 maart is er vanaf 21.00 uur een feest in Huis Het Bosch in Lexmond, met de Capo Discoshow en Het Feestteam.

Kaarten kopen

Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Het Bosch: http://www.huishetbosch.nl. Voor informatie en donaties: http://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/Team-DONS