Wel sympathie maar geen steun vanuit Molenlanden voor petitie 'Geen gif in de Lek'

MOLENANDEN • De motie van Progressief Molenlanden om de petitie 'Geen gif in de Lek' te ondertekenen kreeg dinsdagavond de nodige sympathie in de gemeenteraad van Molenlanden, maar geen steun. Het werd een kop-staartdiscussie. 'Het probleem moet aan de voorkant worden aangepakt', was de heersende mening in de raad.

Korenet-directeur Arie Korevaar maakte in een inspraakreactie al duidelijk dat het uitbannen van Pfas volstrekt onmogelijk is. "Ondanks de strikte eisen die worden opgelegd is de 0-norm niet haalbaar."

Niet naïef zijn

CDA-raadslid Jan Arie Koorevaar waarschuwde voor naïviteit. "We hebben te dealen met deze stoffen. Ze zijn er en ze breken niet af, dat is zonneklaar."

"Natuurlijk hebben wij ook een onderbuikgevoel, leven er ook bij ons zorgen", stelde Joke Stravers (DoeMee!). "Maar we moeten het niet aan de start maar aan de kop oplossen."

Aanscherpen

De petitie is niet de juiste route, vond ook wethouder Teunis Jacob Slob. Gemeenten en provincie trekken samen op in de gesprekken met onder meer het Dordtse bedrijf Chemours. De vergunningsvoorwaarden worden steeds verder aangescherpt.

Schijnveiligheid

Die route kon rekenen op de steun van de gemeenteraad, al hield Paul Verschoor (PM) de motie overeind. "Probeer samen met Papendrecht, Sliedrecht en Dordrecht de zaak nog verder af te knijpen", gaf Bert Moret (VVD) aan Slob mee. "De intentie van de motie is goed, maar wat het college wil effectiever", meende Leo Timmer (CU).

"Het per direct stoppen met lozen lost het probleem niet op. Dan is er sprake van schijnveiligheid. Ga met de omliggende gemeenten aan de slag", was de boodschap van Stravers.