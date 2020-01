Verkleedfeest tijdens historische modeshow in Schelluinen

SCHELLUINEN • Het lustrum Schelluinen 800 jaar werd afgelopen vrijdagavond afgetrapt met een historische modeshow.

Iets meer dan 100 bezoekers zorgden voor een goed gevulde zaal in Ons Dorpshuis. De voorzitter van de organiserende Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen was dan ook in zijn nopjes toen hij de avond opende.

Daarna kreeg Yvonne Metaal van de Stichting Krimpen 950 het woord. Zij vertelde hoe de kledingcollectie in Krimpen ontstaan is. Vervolgens liet ze zien hoe de mode zich ontwikkelde door de eeuwen heen. Aan de hand van afbeeldingen van oude schilderijen en tekeningen wees Yvonne de bezoekers op details van de kleding. Daarna werd het tijd om om te kleden.

Maar eerst kreeg de voorzitter van Dorpsberaad Schelluinen, Willem van der Linden, nog het woord. Hij overhandigde een eerste exemplaar van de feestelijke dorpsvlag aan de Molenlandse wethouder Lizanne Lanser. Dorpsberaad koos ervoor om de gemeentevlag van de voormalige gemeente Schelluinen als feestvlag uit te brengen. Deze vlag is nu te koop bij Dorpsberaad en het feestcomité. Zij hopen dat deze vlag in april aan veel gevels in Schelluinen wappert.

Na dit korte officiële moment was er voor bezoekers van de modeshow gelegenheid om zich in historische kostuums te steken. Daarvan werd gretig gebruik gemaakt wat een bontkleurig gezelschap opleverde. Een hoofddeksel bij de outfit zoekend en lachend om elkaars uitdossing werd het een gezellige boel.

Via de catwalk zorgde Yvonne Metaal er na de pauze voor dat de diverse modeperiodes voor het voetlicht kwamen. Tegelijkertijd bracht ze de deelnemers de etiquette bij zoals die vroeger gold: de heer bood de dame netjes een hand, twee dames gaven elkaar natuurlijk geen hand. Alle modellen verzamelden zich op en voor het podium. Nadat kostuums uit alle periodes via de catwalk naar voren geroepen waren was het tijd voor een groepsfoto. Inmiddels stonden er bij het podium meer modellen dan dat er toeschouwers in de zaal zaten. Uit de reacties van de deelnemers bleek dat deze modeshow een geslaagde aftrap van het jubileumjaar was.