De vrede is getekend in Ottoland

MOLENLANDEN • De 'oorlog' rondom 't Hooge Huys in Ottoland is voorbij, de vrede is getekend. Dat bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering.

Op een artikel over de meningsvormende raadsvergadering over dit onderwerp op de website van deze krant kwam een boze reactie van transportbedrijf Arie Swijnenburg. Volgens Swijnenburg was er sprake van een verkeerde voorstelling van zaken en was er nog geen akkoord over veronderstelde afspraken.

Emotionele spanningsboog

De juridisch adviseur van Swijnenburg, dhr. Elshof, maakte duidelijk dat de soep niet zo heet gegeten wordt als 'ie werd opgediend. "De hele kwestie, en dan met name de vijf woningen op het achtererf, hebben bij mijn cliënt gezorgd voor een emotionele spanningsboog. Uitgerekend tijdens mijn afwezigheid kwam dat eruit. Inmiddels is er een verhelderend overleg geweest met de betrokken partijen. We hebben elkaar nodig om een goed resultaat te halen."

Wethouder Arco Bikker beaamde dat. "Ik heb de verwachting en de overtuiging dat we eruit gaan komen."

Maatwerkvoorschriften

Het transportbedrijf is gelegen naast 't Hooge Huys. De monumentale boerderij zal worden gerenoveerd en worden verbouwd tot zes woonheden. Op het achtererf komen vijf vrijstaande woningen. De gemeenteraad keurde het bestemmingsplan dinsdagavond goed. 'Maatwerkvoorschriften' moeten ervoor zorgen dat het transportbedrijf niet in de bedrijfsvoering wordt beperkt. Er is goede hoop op definitieve overeenstemming hierover.

Voor het bouwverkeer komt er een aparte weg over het water, stelde eigenaar Niels van Leussen één van de omwonenden die een zienswijze heeft ingediend gerust. "Mits het waterschap hiervoor toestemming geeft."