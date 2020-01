Segers over vuurwerkdiscussie: 'Eerst landelijk beleid afwachten'

MOLENLANDEN • De SGP-fractie heeft burgemeester Theo Segers van Molenlanden dinsdagavond in zijn eerste raadsvergadering niet kunnen 'verleiden' tot pittige uitspraken over het vuurwerkdebat.

"De burgemeesters van Sliedrecht en Alblasserdam gaven krachtige signalen af, maar vanuit Molenlanden bleef het stil", zei Wietse Blok in het vragenhalfuur. "Wat is de visie van het Molenlandense college op de viering van oud en nieuw?"

"Helpt een visie?", vroeg Segers zich hardop af. "Wij wachten liever eerst het landelijke beleid af, om daarna gezamenlijk een vuist te kunnen maken. Want helder is dat oud en nieuw een feest moet zijn voor iedereen."

Segers ging ook nog kort in op de schade die is ontstaan bij de carbidschieten in Bleskensgraaf. Het betreft geen schade aan het trapveld, zoals werd verondersteld, maar een beschadiging van het asfalt.