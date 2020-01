Cliëntenraad Beatrixziekenhuis zoekt panel-deelnemers

gorinchem • Het Beatrixziekenhuis is op zoek naar panel-deelnemers voor de Cliëntenraad.

Mede door de enorme betrokkenheid, zorgzaamheid en inzet van iedere medewerker behoort het Rivas Beatrixziekenhuis al vijf jaar bij de beste streekziekenhuizen. Belangstellenden die ook willen bijdragen om de beste kwaliteit van de ziekenhuiszorg te borgen, kunnen zich aanmelden als deelnemer bij het panel van de Cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis. Alle antwoorden en adviezen over zaken die voor patiënt en bezoeker belangrijk zijn, helpen de zorg te verbeteren.

Het panel is een initiatief van de Cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die zijn aangewezen op zorg van het Beatrixziekenhuis, onderdeel van Rivas Zorggroep. Het kan gaan om beleidsmatige onderwerpen zoals het kwaliteitsbeleid, privacy, voorlichting, bejegening, het behandelaanbod, de inrichting van afdelingen en voorzieningen op het terrein. De Cliëntenraad brengt hierover gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie van het ziekenhuis. Om dit nog beter te kunnen onderbouwen, is uw mening belangrijk. Deelnemers ontvangen vier keer per jaar digitaal een vragenlijst en zo helpen panel-deelnemers de Cliëntenraad de zorg te verbeteren. Aanmelden voor het panel kan via: www.rivas.nl/panelbeatrixziekenhuis.