Statushouders leren sneller Nederlands dankzij pilot in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

• Vier dagen per week krijgen de cursisten taalles. 'We hebben veel huiswerk', zegt een van hen. In het midden: docente Daniëlle de Waard. (Foto: Anne Marie Hoekstra)

• Vier dagen per week krijgen de cursisten taalles. 'We hebben veel huiswerk', zegt een van hen. In het midden: docente Daniëlle de Waard. (Foto: Anne Marie Hoekstra)

REGIO • Veertig statushouders uit de regio krijgen dankzij de 'Taalsnelweg naar Werk' de kans om snel in te burgeren en werk te vinden. Stuwende kracht achter deze landelijke pilot, met subsidie vanuit Den Haag, is Ellis Suur uit Nieuwpoort.

De inburgering van statushouders kan beter, dacht ondernemer Suur. Hij is arbeidscoach bij VluchtelingenWerk en coördineert de Taalsnelweg. Twintig studenten zijn in oktober vorig jaar gestart met de lessen, in maart start de tweede groep van twintig. Inmiddels durft Suur de voorspelling aan dat eind maart 85 procent van de deelnemers zal slagen op het niveau waarnaar ze streven: a2 (het niveau van iemand die het inburgeringsexamen haalde) of b1 (eind vmbo-niveau).

Ministerie

De Taalsnelweg wordt gedragen door Avres en VluchtelingenWerk en de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Het ministerie stelde 275.000 euro beschikbaar voor een proef van één jaar.

Veelkleurig groepje

Op de zolder van het statige pand van VluchtelingenWerk aan de Groenmarkt in Gorinchem buigt een veelkleurig groepje 'nieuwe Nederlanders' zich over hun lesboek. Er zijn onder andere een Afghaanse stukadoor, een Syrische elektricien, een Eritrese winkelmedewerker, een Syrische boekhouder en een huisvrouw uit Syrië. Laatstgenoemde, Duha uit Giessen-Oudekerk, loopt stage in een verzorgingstehuis en wil aan de slag in de keuken van een tehuis voor ouderen.

Veel huiswerk

"We hebben veel huiswerk", zegt Duha. "Ik kan al een beetje praten met Nederlanders. Het is fijn dat het beter gaat." Haar man Huzaifa was boekhouder, in Nederland wil hij bus- of vrachtwagenchauffeur worden. "Of koerier." De taalschool vindt hij leuk. "Twee jaar lang begreep ik niets, nu al een beetje, in drie maanden. Op mijn vorige taalschool kreeg ik slecht les, maar acht uur per week." De docent vindt hij streng. "Via WhatsApp vraagt ze of ik mijn huiswerk al heb gemaakt. Het is moeilijk maar ik ben blij, want ik begrijp het nu een beetje."

Niveau gestegen

Vooraf selecteerde VluchtelingenWerk twintig kandidaten uit drie gemeenten. "We keken niet naar taalniveau, maar voornamelijk naar leerbaarheid. Er zijn mensen bij die nog geen inburgeringslessen volgden. En de een kreeg in het land van herkomst een universitaire opleiding, de ander ging als tienjarige al van school af. De leeftijden lopen uiteen van 22 tot 55 jaar. Er zijn acht nationaliteiten in de groep." Trots: "Ze zijn allemaal al een niveau gestegen." Naast taalles krijgen ze onder andere onderwijs op het gebied van financiën en hulp bij het nadenken over passend werk. Ook staat er twee uur sportles op het programma.

Leereffect groter

Docent Lodewijk Nolke is een van de twee docenten. Hij begon vijf jaar geleden als docent NT2 (Nederlands als tweede taal). Eerder gaf hij taalles in het reguliere inburgeringstraject. "Die 8 uur per week is niet heel stimulerend. De cursist heeft dan zoveel ruimte om de Nederlandse taal niet te gebruiken dat trajecten lang duren. Dat is allemaal tijd waarin mensen verminderd inzetbaar zijn op arbeidsmarkt en zich niet goed verder kunnen ontwikkelen. Het is heel fijn dat het bij de Taalsnelweg veel intensiever is, net als bij de nonnetjes in Vught. Het leereffect is veel groter. Ik vind het heel mooi om te zien hoe snel ze leren. Het is wel intensief, ook voor mij. Ik moet sneller schakelen."

Taalsnelweg beter

De Libanese Mario uit Langerak is het met zijn docent eens. "Ik heb zelf geen ervaring met andere scholen, ik heb alleen in het azc veel gestudeerd, zelfstandig. Maar van andere cursisten hoor ik dat de Taalsnelweg beter is dan andere taalscholen. Zes maanden geleden ben ik uit het azc naar Langerak gekomen. Ik weet dat ik in Nederland wil blijven en ben heel gemotiveerd."

Werkgevers gezocht

Vanaf 1 maart gaan de cursisten naar een werkervaringsplaats die wordt geregeld door Avres. Ze hebben er dan vier maanden opzitten, met vijf dagen taalles per week. Suur: "Nu komt de laatste stap: zijn werkgevers op zoek naar mensen die zich echt willen inzetten? Na verloop van tijd heb je er iets aan. Het mooist zou het zijn als een werkgever zegt: ik wil hem nooit meer kwijt. Op de ervaringsplek worden ze drie maanden lang begeleid door een jobcoach van Avres. Zowel de werkgever als de collega's moeten bereid zijn te investeren. Als het na drie maanden niet past, houdt het op."

Kans

Wat voor werk zoekt Suur voor 'zijn' statushouders? "We zoeken plaatsen in de ouderenzorg, horeca en kinderopvang. En we hebben elektriciens, een supermarktmedewerker, een elektromonteur, een leerkracht, een leraar die chauffeur wil worden, een beginnend ict'er die beroepsvoetballer was in Syrië en een bloemist. Ik hoop dat werkgevers hen een kans willen geven."

Werkgevers die meer willen weten, kunnen Suur mailen: esuur@vluchtelingenwerk.nl