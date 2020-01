Recordaantal leerlingen bij open dag Gilde Vakcollege Techniek

GORINCHEM • Woensdag 22 januari opende het Gilde Vakcollege Techniek tijdens de jaarlijkse open dag haar deuren voor een recordaantal leerlingen uit groep 7 en 8.

Speciale aandacht was er dit jaar voor de Techniekhavo. Landelijk is er steeds meer aandacht voor techniekonderwijs op hogere niveaus en de Techniekhavo zoals deze op het Gilde aangeboden wordt, is hier een mooi voorbeeld van. Zo'n mooi voorbeeld, dat het NOS Jeugdjournaal langskwam.

Een aantal leerlingen werd geïnterviewd over waarom zij gekozen hadden voor de Techniekhavo. Zo vertelt Willem-Jan waarom de Techniekhavo voor hem zo'n goede keuze is geweest. 'Ze geven je echt de ruimte om jezelf te ontwikkelen.,' vertelt hij. Anna Diecke, één van de meiden die sinds dit jaar de Techniekhavo volgt, sluit zich hierbij aan: 'Ik wil graag buiten mijn normale lessen ook iets met mijn handen doen. De afwisseling is tof!'

Directeur Krijn Redert benadrukte dat het Gilde Vakcollege Techniek zich in een bijzondere positie bevindt . 'Hier helpen honderden bedrijven mee met geld en spullen. Zij hopen dat onze leerlingen later bij hen komen werken.' Dat het bedrijfsleven het Gilde een warm hart toedraagt, blijkt we uit het feit dat de school onlangs het tweehonderdste lid in de bedrijvenkring Stichting Wetech mocht verwelkomen.