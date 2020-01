Gezellig Nationaal Voorleesontbijt in Graafzicht

BLESKENSGRAAF • Het jaarlijkse voorleesontbijt is voor bibliotheek AanZet (Bleskensgraaf en Groot-Ammers) en Present locatie Graafzicht steeds weer een teken om de handen uit de mouwen te steken en een mooie activiteit samen te organiseren. Met dank aan Spar De Deugd, die ook dit jaar weer vol enthousiasme het drinken sponsorde voor alle kinderen. En er waren veel kinderen: zo’n 40 kinderen en 10 ouderen kwamen luisteren naar het spannende verhaal over de Moppereend. Er werd dit jaar voorgelezen door KIKA vrijwilligers en ook de KIKA-beer was van de partij. Voor sommige kinderen was dat wel even spannend maar al vlug werd er geknuffeld en gebokst met de beer. Ook de ouderen van Graafzicht genoten zichtbaar van de liedjes, de gezamenlijke ochtendgym, het leuke verhaal, en natuurlijk de lekkere hapjes!

Dit jaar stond het voorleesontbijt in Bleskensgraaf in het teken van KIKA, gezamenlijk was er geld opgehaald voor dit goede doel. Vol trots konden we dan ook een cheque overhandigen aan de vrijwilligers van KIKA.