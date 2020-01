GORINCHEM • Rivas Zorggroep organiseert vanaf donderdag 12 maart de cursus 'Dementie, en nu?' voor mantelzorgers die iemand met dementie verzorgen. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van 09.30 tot 12.00 uur en vindt plaats in Het Gasthuis in Gorinchem.

Na de diagnose van een vorm van dementie zijn er vaak veel vragen. Niet alleen praktische vragen, maar ook op emotioneel vlak. Om als mantelzorger de zorg voor een persoon met dementie vol te houden, helpt het om meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee om te gaan en te weten welke ondersteuning mogelijk is.

Een geriatrieverpleegkundige van het Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum (GOAC) van Rivas Zorggroep geeft deelnemers van deze cursus in tien bijeenkomsten van tweeënhalf uur meer inzichten, kennis en vaardigheden. Ook is er ruimte voor reflectie met deelgenoten over de behandelde onderwerpen.

De cursus start op donderdag 12 maart en vindt op donderdagen plaats van 09.30 tot 12.00 uur in verpleeghuis Het Gasthuis aan de Banneweg 61 in Gorinchem. De vervolgbijeenkomsten zijn op 26 maart, 9 april, 23 april, 7 mei, 28 mei, 4 juni, 18 juni, 2 juli en 16 juli 2020. Het is wenselijk dat deelnemers aan de cursus alle data aanwezig zijn.

De kosten bedragen € 75,- inclusief cursusboek. Leden van Rivas betalen € 25,-. Rivas Dagbesteding kan opvang voor de persoon met dementie bieden tijdens de cursusbijeenkomsten. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het aantal belangstellenden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.rivas.nl/dementie of via Rivas Zorglijn: 0900-8440.