Stemmen op De Dompelaar bij 'Help Nederland vooruit'

GROOT-AMMERS • Zwembad de Dompelaar is geselecteerd voor de stemronde 'Help Nederland vooruit' van de ING. Hoe meer er gestemd wordt, hoe meer kans het zwembad maakt op een donatie van 5000 euro.

"We kunnen het geld goed gebruiken. Want dit jaar bestaat zwembad de Dompelaar 50 jaar. Naast extra leuke activiteiten willen we een blijvend jubileum attribuut aan het zwembad toevoegen en een duurzame energieverbetering toepassen.", zegt voorzitter Peter Kwakernaak van de stichting Vrienden van de Dompelaar.

Iedereen kan meehelpen. Men hoeft geen klant te zijn van ING. Stemmen kan tot en met 12 februari via: www.helpnederlandvooruit.nl/doel/vrienden-van-de-dompelaar.