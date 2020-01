School met de Bijbel uit Bleskensgraaf naar finale Zuid-Holland Zuid

BLESKENSGRAAF • Met overtuiging is zaterdag het pupillen damteam van de School met de Bijbel uit Bleskensgraaf kampioen geworden van de vroegere gemeente Molenlanden. Alle partijen werden gewonnen.

Je kon alleen de stenen zachtjes over het dambord horen schuiven, zaterdagmiddag in De Multistee in Goudriaan. Twintig viertallen, verdeeld over twee leeftijdscategorieën, streden er om het kampioenschap schooldammen van Molenlanden.

De pupillendammers van School met de Bijbel uit Bleskensgraaf lieten weinig bordpunten liggen. Alle wedstrijden leverden de volle twee wedstrijdpunten op, zodat ze met veertien punten verdiend kampioen werden.

Het team liet basisschool Groen van Prinsterer uit Oud Alblas achter zich. Derde werd het tweede team uit Bleskensgraaf.

Voor een goede voorbereiding op het vervolgkampioenschap van Zuid-Holland Zuid heeft Arie van Genderen aangegeven om extra trainingen te verzorgen op de vrijdagavonden.