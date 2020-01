Erwtensoepactie in Schelluinen

SCHELLUINEN • In Schelluinen wordt op zaterdag 1 februari weer de erwtensoepactie gehouden.

De opbrengst is bestemd voor de Hervormde kerk in Schelluinen. De huis aan huis verkoop vindt 's morgens plaats en begint rond kwart over negen. De erwtensoep is te koop voor 2,50 euro per liter. Ook zijn bijbehorende rookworsten verkrijgbaar voor 2 euro per stuk.

Voor meer informatie: www.hervormdschelluinen.nl.