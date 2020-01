Huis vol Energie in Vianen geopend

VIANEN • Wethouder Christa Hendriksen en Ed de Groot, directeur-bestuurder LEKSTEDEwonen, openden donderdag 23 januari het Huis vol Energie.

Hier kunnen inwoners iedere donderdag tussen 16:00 en 20:00 uur terecht voor vragen en advies over energiezuinig wonen. Er zijn rondleidingen en regelmatig workshops. De modelwoning wordt door LEKSTEDEwonen aan de gemeente beschikbaar gesteld.

Huis vol Energie

Vele betekenisvolle inzendingen kwamen binnen. De naam Huis vol Energie van Marit van Os is door de jury gekozen als naam voor de duurzame woning.

De woning aan de Meester M.C. van Hallstraat is de afgelopen maanden flink verbouwd: het is volledig geïsoleerd (vloer, dak, muur en HR++glas) en heeft een ventilatiesysteem voor frisse lucht. Het huis wordt verwarmd met een warmtepomp, gekookt wordt er op inductie en op het dak liggen zonnepanelen.

Samenwerking

Vier jaren '50 huurwoningen waren toe aan vernieuwing.

Voor LEKSTEDEwonen een mogelijkheid om de eerste Nul-Op-de Meter woningen te realiseren. Plegt-Vos verzorgde de verbouwing en Feenstra Installaties de technische installaties. Eén van deze gerenoveerde woningen is de komende drie maanden het Huis vol Energie.

De woning is ingericht door de kringloopwinkels uit Vianen, Lexmond, Ameide en Leerdam.

Wooncoaches

Vrijwilligers adviseren inwoners om hun huis duurzaam en comfortabel te laten zijn. Bijvoorbeeld hoe isoleer ik mijn huis? Hoe breng ik mijn vaste lasten omlaag en kan ik mijn energierekening beter lezen? Margreet en Marijke van Het Nieuwe Wonen zijn iedere donderdag tussen 16:00 en 20:00 uur aanwezig voor al uw vragen.

Workshops

Regelmatig worden er workshops met een duurzaam karakter gegeven. De eerste is aanstaande dinsdag en gaat over Duurzaam Geluk. Meer informatie over de workshops is te vinden op vijfheerenlanden.nl/duurzaamheid.