Veel enthousiaste bezoekers op open dag Lyceum Oudehoven

GORINCHEM • Meer dan 600 leerlingen uit groep 7 en 8 namen woensdag 22 januari een kijkje op de open dag van Lyceum Oudehoven, de school in Gorinchem voor havo, atheneum, gymnasium en TTO (tweetalig onderwijs).

De leerlingen ontvingen de bezoekers en verzorgden een rondleiding door de school. In de lokalen lieten de docenten zien wat hun vak inhoudt en konden de bezoekers een workshop drama volgen, diverse proefjes doen en over een stormbaan rennen. In de aula waren kraampjes opgesteld waar bezoekers geïnformeerd konden worden over de leerlingenraad, de Groengroep (over hoe milieubewust Lyceum Oudehoven is), het vak Bewegen, Sport en Maatschappij en extra activiteiten van het bètaonderwijs.

Daarnaast konden bezoekers zich op de foto laten zetten, waarna ze onder het genot van een vers gebakken stroopwafel konden luisteren naar de muzikale intermezzo's van de examenleerlingen muziek. De bezoekers hebben tijdens de open dag de sfeer geproefd, het gebouw verkend en weten nu wat er op Lyceum Oudehoven allemaal mogelijk is.

Op 5 februari organiseert Lyceum Oudehoven ook nog een Doemiddag. Tijdens deze middag kan men verschillende korte lessen volgen. Wie een echte TTO-les wil ervaren, kan een een proefles komen volgen op Lyceum Oudehoven. Op 5 en 19 februari is iedere belangstellende welkom. Aanmelden voor de Doemiddag en de proeflessen kan via de website: www.oudehoven.cvo-av.nl/ontdek/aanmelden/.

Op Lyceum Oudehoven kunnen leerlingen havo, atheneum, gymnasium of TTO-opleiding (tweetalig vwo) doen. Lyceum Oudehoven is de enige gecertificeerde senior TTO-school in de regio waar kinderen zes jaar lang een programma van verdieping en verrijking volgen, gericht op Europese en internationale oriëntatie.