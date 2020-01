SGP Molenlanden: 'Gevaarlijke verkeerssituatie Wervenkampweg'

BLESKENSGRAAF • Op de Wervenkampweg in Bleskensgraaf is volgens SGP Molenlanden een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan. Raadslid Wietse Blok heeft hierover vragen gesteld aan het college.

De fietspaden langs de Wervenkampweg zijn verbreed. "De rijweg voor motorvoertuigen lijkt hierdoor smaller geworden", aldus Blok. "Er is in ieder geval een gevaarlijke situatie ontstaan." De doorgang richting Hofwegen is volgens de SGP zo smal geworden dat er al diverse (bijna-)aanrijdingen zijn geweest. "Wat gaat de gemeente doen om dit gevaarlijke knelpunt op te lossen?"

Slechte kwaliteit

De SGP wijst het college er ook op dat het asfalt op Hofwegen door de werkzaamheden is beschadigd.

En: "In onze gemeente zijn diverse waterschapswegen van slechte kwaliteit. Hoe kan dit? Wordt dit besproken met het waterschap?"