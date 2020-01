CDA wil meer informatie over sluiting spoorwegovergang Breezij Arkel

ARKEL • De fractie van het CDA een wil graag een toelichting van het gemeentebestuur over de mogelijke sluiting van spoorwegovergang Breezij in Arkel, omdat er een spoorwegstation in Gorinchem-Noord gerealiseerd gaat worden.

Hiervan wordt melding gemaakt in een artikel in nieuwsblad de Stad Gorinchem. In dat artikel staat dat het college van Gorinchem in samenwerking met Prorail het station wil realiseren en dat er met de gemeente Molenlanden positief overleg is geweest over de sluiting van spoorwegovergang Breezij Arkel.

Het CDA van Molenlanden wil weten of dit waar is. De partij wil graag inzage in verslagen die betrekking hebben op dit onderwerp. In het artikel staat dat de verkeersdruk af zal nemen, maar dat waagt het CDA te betwijfelen. Ook ziet de partij het nut niet van sluiting van de spoorwegovergang voor autoverkeer en het open houden voor fietsers.